Wouter Goes krijgt in bekerfinale tweede gele kaart, maar géén rood: dit is waarom

Een unieke situatie maandagavond op Tweede Paasdag in de finale van de TOTO KNVB Beker: scheidsrechter Danny Makkelie deelde in de strafschoppenserie voor de tweede keer geel uit aan Wouter Goes. De verdediger van AZ kreeg echter géén rood. Dat heeft te maken met een relatief nieuwe spelregel.

Goes kreeg in de 89ste minuut van de reguliere speeltijd zijn eerste gele kaart vanwege een opmerkelijke overtreding op Milan Smit. Terwijl de bal in geen velden of wegen te bekennen was, trok Goes aan de spits van Go Ahead Eagles.

“Daar trekt hij aan het shirt en daar zal hij wel knijpen”, zei commentator Mark van Rijswijk van ESPN. "Dat kennen we van collega’s, die erover hebben geklaagd. Hij speelt een prima wedstrijd en heeft nog niks geks gedaan. Dit is de eerste gekke actie."

AZ leidde op dat moment met 1-0, maar gaf de voorsprong diep in blessuretijd uit handen door een rake penalty van Mats Deijl. De wedstrijd kreeg een verlenging, waarin niet gescoord werd. Daardoor volgde een strafschoppenserie.

In de penaltyserie trok Goes alles uit de kast om de wedstrijd de kant van AZ op te laten vallen. De verdediger van AZ probeerde met allerlei provocaties om de spelers van Go Ahead van hun stuk te brengen. Makkelie had er midden in de strafschoppenserie schoon genoeg van en trok een gele kaart voor Goes. Het leverde de verdediger van AZ echter (terecht) géén rood op.

Dat zit zo: vanaf het seizoen 2020/21 werd een aanpassing gemaakt door de IFAB aan de spelregels die gelden in het voetbal. Door een wijziging van regel 10 worden gele kaarten die opgelopen zijn in reguliere speeltijd of de verlenging niet meer meegenomen naar de strafschoppenserie. Een tweede kaart in de penaltyserie telt dus niet op naar rood.