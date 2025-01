AZ beleefde donderdag in Hongarije een avond om snel te vergeten. Op het veld ging de ploeg van Maarten Martens met 4-3 onderuit tegen Ferencváros. Op de tribunes liep het bovendien ook gigantisch uit de hand, waarbij Hongaarse stewards op de vuist gingen met AZ-supporters.

Op beelden op X is te zien hoe het helemaal misgaat in het uitvak in de Groupama Arena in Boedapest. Te zien is hoe meerdere Hongaarse stewards op de vuist gaan met supporters in het uitvak.

Volgens diverse accounts hadden aanhangers van de harde kern Fradi zich ’vermomd’ als stewards, waardoor ze toegang tot het uitvak kregen. Dat meldt De Telegraaf.

AZ deelde meteen na afloop een duidelijk statement, waarin het de Hongaren veroordeelde. “We veroordelen het buitensporig gewelddadige optreden van de lokale stewards. De directie heeft hier tijdens de wedstrijd direct melding van gemaakt bij zowel de tegenstander, de lokale politie als bij de UEFA.”

Ook laat de club weten het hier niet verder bij te laten zitten. “AZ verzamelt alle feiten en rekent op een grondig onderzoek. We hopen dat alle AZ-supporters veilig thuiskomen.”

Ondanks de nederlaag en de incidenten plaatste AZ zich wel voor de tussenronde in de Europa League. De loting vindt vrijdag om 13.00 uur plaats. Daarbij kunnen de Alkmaarders Real Sociedad of Galatasaray treffen.