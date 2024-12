AZ-spelers gaan buiten stadion confrontatie aan met NAC-fans: 'Ga lekker naar huis man, mafkees'

AZ sleepte zondagavond op de valreep de overwinning uit het vuur in Breda tegen NAC. Na afloop van de wedstrijd liep het op het veld al volledig uit de hand, maar ook buiten het stadion was de sfeer grimmig, toen de spelers van AZ stonden te wachten op de spelersbus.

Lang leek NAC onderweg naar een zege nadat Elías Már Ómarsson de Bredanaars op discutabele wijze op voorsprong had gezet. In het slot van de tweede helft draaide de ploeg van Maarten Martens het echter nog om via Troy Parrott en Mees de Wit: 1-2.

Waar de gemoederen tijdens de wedstrijd al hoog opliepen, ging het na het laatste fluitsignaal helemaal mis. Ruben van Bommel liet zich van zijn slechtste kant zien met provocerende bewegingen richting het NAC-publiek, wat hem een bierdouche opleverde.

Nadat verschillende NAC-spelers verhaal kwamen halen bij Van Bommel, ontstond er een hard opstootje, waarbij ook Mexx Meerdink actief betrokken was. Buiten het stadion liepen de emoties ook even hoog op.

De AZ-selectie stond buiten te wachten op de spelersbus, toen een aantal supporters van de thuisclub zich richtte tot de spelersgroep. Op beelden van NH Sport is te zien hoe stewards proberen de orde te bewaren, waardoor het vooral blijft bij verbaal geweld.

“Ga lekker naar huis man, mafkees”, zo klinkt het uit de mond van AZ-verdediger Maxim Dekker. Op beelden is te zien hoe ook Bruno Martins-Indi en Mayckel Lahdo de fans van de tegenstander uitlachen. “Je bent gewoon volwassen man”, roept Martins Indi.