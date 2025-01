AZ neemt komende zomer mogelijk definitief afscheid van talentvolle spits

Lequincio Zeefuik maakt het seizoen af bij OH Leuven, zo communiceert de Belgische club via de officiële kanalen. De huidige nummer elf van de Jupiler Pro League heeft komende zomer de optie om de twintigjarige spits definitief over te nemen van AZ.

AZ telde een jaar geleden nog zo’n 500.000 euro neer voor Zeefuik, die een contract tekende tot 2029. Aankomende zomer krijgt Leuven de kans om de Amsterdammer te kopen. Hoe hoog de koopoptie is, is vooralsnog onbekend.

Frédéric Van den Steen, de CEO van Leuven, is in zijn nopjes met de transfer. “Lequincio Zeefuik is een grote en sterke aanvaller met veel technische kwaliteiten. Hij heeft zich op jonge leeftijd al bewezen in de Eredivisie en wordt in Nederland gezien als een groot talent.”

“Bovendien toonde hij zich tijdens de gesprekken die we met hem en zijn entourage hadden heel hongerig. We zijn gelukkig met zijn komst, want het geeft ons meer mogelijkheden in het aanvallend compartiment”, aldus Van den Steen.

Ook Zeefuik zelf komt aan het woord. “De eerste indrukken van de club zijn heel positief. Ik wil de supporters en iedereen bij OH Leuven blij maken en daar ga ik me 100% voor geven. Elke wedstrijd, elke training. Ik ben een creatieve spits die uit het niets iets kan creëren. Ik wil doelpunten maken en belangrijk zijn voor deze club.”

Sinds zijn komst naar AZ speelde Zeefuik slechts 101 minuten namens het eerste elftal, verdeeld over 10 optredens. Scoren deed hij niet. Eenmaal fungeerde Zeefuik als aangever. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1 miljoen euro.

In het huidige seizoen moest Zeefuik twee spitsen voor zich dulden. Volgens trainer Maarten Martens zijn Troy Parrott (22) en Mexx Meerdink (21) een stuk verder dan het jeugdproduct van FC Volendam.