AZ moet heel diep gaan om nieuwe bekerstunt Quick Boys te voorkomen

AZ heeft met hangen en wurgen de kwartfinale in de TOTO KNVB Beker bereikt. Tegen Tweedevisionist Quick Boys stond het na 120 minuten spelen 3-3, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. AZ bleef ondanks een valse start koel genoeg om een nieuwe stunt van Quick Boys, dat eerder al NAC Breda en De Graafschap uitschakelde, te voorkomen: 4-2.

Trainer Pascal Jansen voerde bij AZ enkele wijzigingen door ten opzichte van de 2-1 nederlaag tegen FC Twente van afgelopen zaterdag. Ruben van Bommel, Riechedly Bazoer, Maxim Dekker en Tiago Dantas, die in de Grolsch Veste nog op de bank begonnen, verschenen dinsdagavond aan de aftrap in het koude AFAS Stadion.

AZ was in de beginfase in Alkmaar enkele keren dreigend. De pogingen van Vangelis Pavlidis brachten Quick Boys-doelman Paul van der Helm echter niet in grote problemen. De bezoekers uit Katwijk toonden aan de andere kant lef en waren dicht bij de openingstreffer. De ontsnapte Sem van Duijn wilde breed leggen op Ravelino Junte, maar Riechedly Bazoer wist net op tijd redding te brengen.

Krijgen we een nieuwe stunt? ?? Nigel Ogidi Nwankwo zet Quick Boys op voorsprong bij AZ ? pic.twitter.com/Tc7Y2K1okO — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2024

Het stroef spelende AZ had het lastig met het brutale Quick Boys en kwam zelf maar mondjesmaat aan aanvallen toe in de eerste helft. Er was nog meer chagrijn bij de Alkmaarders toen Dekker kort voor het rustsignaal geblesseerd afhaakte. De pas negentienjarige Gonçalo Esteves was zijn vervanger op de linksbackpositie.

Quick Boys kwam na rust fris uit de kleedkamer en kreeg kansen via Nick Broekhuizen en Junte, maar in beide gevallen bleef de openingsgoal uit. De 0-1 voor de amateurclub kwam er na een uur spelen alsnog. Nigel Ogidi Nwankwo profiteerde van wijfelend verdedigen van Bazoer en kon alleen op het doel van AZ af. De linksback bleef rustig en knalde de bal in de verre hoek, waarna een vreugde-explosie ontstond bij de meegereisde fans uit Katwijk.

Na de verrassende goal van Quick Boys vlogen bekertjes het veld op, waardoor de bekerontmoeting tijdelijk werd gestaakt. AZ had na de hervatting nog een halfuur om een afgang in de TOTO KNVB Beker te voorkomen. De ploeg van Jansen slaagde in die missie dankzij twee doelpunten in een kort tijdsbestek.

Uitzinnige vreugde bij de fans van Quick Boys: 2-2???? pic.twitter.com/l0S977l9UO — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2024

Dani de Wit kopte na zeventig minuten spelen raak na een goede aanval van AZ over links. Slechts twee minuten later had de thuisclub een voorsprong te pakken. Invaller Ernest Poku schoof de bal in de verre hoek achter Van der Helm. Het was overigens het allereerste doelpunt van de spits in de hoofdmacht van AZ.

Quick Boys bleef het tot het bittere einde proberen en werd daarvoor beloond in de zevende minuut van blessuretijd. De ingevallen Leonard de Beste kopte de bal vanuit een hoekschop in de verre hoek: 2-2. Verbijstering bij AZ en dolle vreugde bij de bezoekers, want in extremis werd alsnog een verlenging uit het vuur gesleept. De enerverende bekerclash lag eerst nog voor de tweede keer stil vanwege bekertjes op het veld.

Na overleg werd besloten om het bekerduel weer te hervatten. AZ had dus dertig extra minuten nodig om Quick Boys van zich af te schudden. Myron van Brederode gaf zijn visitekaartje af als invaller met een solo dwars door de Katwijkse defensie hen, om vervolgens beheerst en door het midden af te ronden: 3-2.

Kort voor het einde van de eerste verlenging leek AZ definitief orde op zaken te stellen. De Wit, de maker van de belangrijke 1-1, dacht de 4-2 aan te tekenen. Na een lange check bij de VAR werd de vierde Alkmaarse treffer echter geschrapt wegens buitenspel. Quick Boys bleef dus in leven en sleepte er zelfs een strafschoppenserie uit. Alexandre Penetra zat mis bij een doorgekopte bal van Danny van den Meiracker, waarna Sem van Duijn de 3-3 binnenknalde. De dolgelukkige doelpuntenmaker werd direct na zijn huzarenstukje gewisseld.

Strafschoppenserie AZ - Quick Boys 4-2

0-0 De Wit mist voor AZ

0-1 Van den Meiracker

1-1 Jordy Clasie

1-1 Bram Franken schiet naast

2-1 Pavlidis

2-1 Levi van Duijn schiet over

3-1 Van Brederode

3-2 Nwankwo

4-2 Jens Odgaard

