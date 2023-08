AZ loopt Million Manhoef mis en bereikt principeakkoord over alternatief

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 23:31

AZ heeft met BK Häcken een principeakkoord bereikt over Ibrahim Sadiq, zo weet De Telegraaf te melden op basis van bronnen in Zweden. Sadiq is een 23-jarige rechtsbuiten die ook op links uit de voeten kan. De Ghanees geldt als alternatief voor Million Manhoef. De vleugelaanvaller van Vitesse was de gedroomde opvolger van de naar Bologna vertrokken Jesper Karlsson, maar het bod van vier miljoen euro bleek onvoldoende voor de Arnhemmers.

Vanwege het mislopen van Manhoef is AZ doorgeschakeld en heeft het een principeakkoord bereikt met Häcken over Sadiq. De in Accra geboren aanvaller maakte liefst 25 treffers in 41 wedstrijden voor de Zweedse club. Daarnaast was hij ook nog eens goed voor acht assists. Daarvoor kwam hij uit voor het Deense FC Nordsjaelland, dat hem oppikte uit de befaamde Right to Dream Academy in Ghana.

Naar verluidt heeft AZ hetzelfde bedrag over voor Sadiq als voor Manhoef: vier miljoen euro. Helemaal rond is de deal echter nog niet. De Telegraaf weet dat 'bepaalde aanvullende voorwaarden' een obstakel kunnen vormen. Häcken wil de Ghanees daarnaast graag nog inzetten in de komende wedstrijden. Zondag staat de stadsderby tegen IFK Göteborg op het programma, terwijl de club hem ook wil gebruiken in de return van de play-offs van de Europa League tegen Aberdeen. In de heenwedstrijd scoorde Sadiq uit een strafschop de 2-0, maar de Schotten kwamen sterk terug: 2-2.

Deadline-technisch zou het geen probleem moeten zijn voor AZ om Sadiq die wedstrijden af te laten werken. De transferdeadline sluit in Nederland vrijdag om middernacht, waardoor de Alkmaarders na de wedstrijd in Aberdeen nog ruim 24 uur zouden hebben om de deal rond te krijgen. Eerder deze zomer versterkte AZ zich met Alexandre Penetra (Famalicão), Denso Kasius (Bologna), David Møller Wolfe (SK Brann Bergen), Ruben van Bommel (MVV Maastricht ) en Tiago Dantas (Benfica).