AZ lijkt te gaan morsen tegen Heracles, maar daar is dan Lahdo met eerste goal in ruim een jaar

AZ heeft zondag op het nippertje gewonnen van Heracles Almelo: 1-0. De nummer zes had het lastig en leek punten te gaan verspelen, maar kort voor het einde zorgde Mayckel Lahdo voor de bevrijdende en winnende treffer. Een opsteker voor AZ, een week voor de kraker tegen Ajax in het AFAS Stadion.

De thuisclub trok direct het initiatief naar zich toe en had pech toen Mexx Meerdink na een klein kwartier maar net naast schoot, na goed voorbereidend werk van Kees Smit. Diezelfde Smit was behoorlijk bedrijvig in de eerste helft, maar dat leidde niet tot de openingstreffer van AZ tegen het stugge Heracles.

AZ bleef het ook na de hervatting proberen en Fabian de Keijzer moest handelend optreden toen Alexandre Penetra het probeerde met een kopbal. Luttele minuten later probeerde Smit het opnieuw, maar zijn inzet vloog over het Almelose doel heen. Sven Mijnans zag een vrije trap maar net naast het doel verdwijnen, met De Keijzer die aan de grond genageld stond.

Trainer Maarten Martens was niet tevreden en haalde Ruben van Bommel na ruim een uur spelen naar de kant, met Mayckel Lahdo als diens vervanger. De tijd tikte weg in het nadeel van AZ, dat er maar niet in slaagde om die bevrijdende 1-0 op het scorebord te laten verschijnen. Mijnans had met nog twintig minuten te gaan de pech dat hij een voorzet niet tot doelpunt kon verwerken.

Martens besloot ruim een kwartier voor het einde om ook Jordy Clasie te slachtofferen. De aanvoerder was duidelijk niet blij met de keuze van zijn trainer, maar ging desondanks naar de kant om plaats te nemen op de reservebank.

De moegestreden Smit ging in de 81ste minuut naar de kant. Kristijan Belic mocht zich bewijzen in de slotfase van de ontmoeting in Alkmaar, die niet goed was maar wel spannend. Troy Parrott deed als aanvalsleider alles wat in zijn vermogen lag, maar hij was ongelukkig in de afronding en kreeg ook weinig ruimte van de Heracles-verdediging.

In de 89ste minuut viel de 1-0 voor AZ alsnog. De sterk ingevallen Lahdo trok vanaf links naar binnen en schoof de bal beheerst in de verre hoek. Het was zijn eerste goal in ruim een jaar. Blijdschap en opluchting bij alles en iedereen bij AZ en fikse teleurstelling bij Heracles-trainer Erwin van de Looi. AZ leek punten te gaan verspelen op eigen veld, maar wint alsnog en houdt aansluiting met de top vijf in de Eredivisie.