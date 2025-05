AZ heeft zondag eenvoudig weten af te rekenen met FC Groningen. De Alkmaarders wonnen in het eigen AFAS Stadion met 3-0 van De Trots van het Noorden. Sven Mijnans en Ernest Poku scoorden voor rust, Mexx Meerdink deed dat in de tweede helft. AZ, dat voor het eerst sinds 23 februari een thuiszege in de Eredivisie boekt, staat nu steviger zesde. Nummer elf Groningen punten moet pakken in de laatste twee speelrondes om kans te houden op de play-offs om Europees voetbal. Te beginnen woensdag, thuis tegen Ajax.

AZ begon scherp voor zijn eigen aanhang en kwam al in de achtste minuut op voorsprong. Mijnans ontsnapte aan de aandacht van Thijmen Blokzijl en prikte van dichtbij raak: 1-0.

Nog geen minuut later voorkwam Groningen-goalie Etienne Vaessen de 2-0 door een poging van Meerdink onschadelijk te maken. Groningen kwam beter in de wedstrijd en had via Leandro Bacuna op gelijke hoogte kunnen komen. De routinier schoot zijn vrije trap net naast het doel van Rome-Jayden Owusu-Oduro.

AZ nam het heft weer in handen en kwam na een half uur op 2-0. Poku vertrok vanaf eigen helft, ontdeed zich simpel van Hjalmar Ekdal en was vervolgens ook Vaessen de baas.

Groningen voorkwam verdere schade voor rust, maar de tweede helft was slechts vier minuten oud toen het alsnog 3-0 werd. Meerdink werd bereikt uit een vrije trap van Peer Koopmeiners en kopte eenvoudig binnen.

De tweede helft kende geen enkele spanning, wat het amusementsniveau niet ten goede kwam. AZ voelde geen urgentie om naar voren te trekken, terwijl Gongingen een dikkere nederlaag probeerde te voorkomen.

AZ kwam via Alexandre Penetra nog wel dicht bij de 4-0. De Portugese mandekker won zijn luchtduel, maar zijn kopbal wist hij net niet tussen de palen te krijgen.