AZ krijgt straf van UEFA na onderzoek van liefst anderhalve maand

AZ heeft woensdag van de UEFA te horen gekregen welke straf de club krijgt, zo meldt de club op de eigen website. Tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Ferencváros (4-3 nederlaag) ontstonden er ongeregeldheden onder de supporters en werd schade aangericht aan het stadion. Na onderzoek heeft de Europese voetbalbond een straf opgelegd aan de Alkmaarders.

AZ moet een boete van 20.000 euro betalen aan de UEFA. Ook Ferencváros blijft niet onbestraft: de Hongaarse club krijgt een boete van 30.000 euro vanwege het optreden van hun stewards. Daarnaast moeten beide clubs samen in overleg over de schade aan het sanitair.

De boete voor AZ is lager dan gebruikelijk in zulke gevallen. Dit komt doordat AZ heeft aangegeven dat het ingrijpen van de stewards als ‘gewelddadig’ werd ervaren. Dit heeft de UEFA dan ook meegewogen in de beslissing.

De wedstrijd zelf was voor AZ ook teleurstellend. Na 34 minuten stond de ploeg al met 3-0 achter. In de tweede helft wist AZ nog drie keer te scoren, maar dat was niet genoeg. De wedstrijd eindigde in 4-3.

Donderdagavond komt AZ opnieuw in actie in de Europa League. Na een overwinning op Galatasaray (6-3 over twee wedstrijden) wacht in de achtste finale een ontmoeting met Tottenham Hotspur. De eerste wedstrijd wordt gespeeld in het AFAS Stadion, de return volgt een week later in Londen.

In de competitie kende AZ geen goede voorbereiding op deze Europese wedstrijd. Tegen sc Heerenveen leek AZ in de slotfase nog gelijk te maken, maar de goal werd afgekeurd. Uiteindelijk verloor AZ met 3-1.