AZ komt met geruststellende update na zorgelijke botsing Femke Liefting

Femke Liefting is ontslagen uit het ziekenhuis, zo laat AZ weten. De keepster van het vrouwenteam kwam eerder op de middag zwaar in botsing met een speelster van Ajax en raakte daarbij buiten bewustzijn. Het duel werd onmiddellijk gestaakt.

De wedstrijd tussen AZ Vrouwen en Ajax Vrouwen kreeg zaterdag een verschrikkelijke wending, toen na acht minuten spelen een harde botsing plaatsvond tussen AZ-keepster Liefting en Ajax-speelster Chasity Grant. Liefting raakte daarbij buiten bewustzijn.

In de wedstrijd in de Azerion Vrouwen Eredivisie tussen AZ en Ajax kwam Liefting bij een 0-0 stand ver haar doel uit om een bal te onderscheppen, waarna een harde botsing plaatsvond en de 19-jarige keepster stil bleef liggen op het veld.

Meteen werd duidelijk dat het helemaal mis was. Hulpverleners kwamen razendsnel het veld op en de speelsters vormden een kring om de plaats van het ongeval. Liefting werd afgeschermd met doeken.

Ook kwam er een een ambulance het veld op en werd een traumahelikopter ingeschakeld. AZ maakt om 17:30 uur bekend dat uit onderzoek is gebleken dat Liefting een hersenschudding heeft opgelopen. Ze is inmiddels weer thuis.

AZ wenst haar speelster alle voorspoed toe bij haar herstel. Het duel tussen Ajax en AZ werd in eerste instantie tijdelijk gestaakt, maar al snel bleek dat de speelsters niet in staat waren om de wedstrijd te hervatten.

Due to a medical situation, the match has been temporarily suspended. We are thinking of you, Femke! ??#ajaaz