‘AZ haalt met succesvolle wielertopman Zeeman nieuwe directeur in huis’

Merijn Zeeman wordt de nieuwe directeur bij AZ, zo onthult Jaap de Groot bij BNR. Zeeman is momenteel werkzaam als technisch directeur van de wielerploeg Visma-Lease a Bike, voorheen Jumbo-Visma. De omroep maakt niet bekend of hij zal fungeren als de opvolger van Robert Eenhoorn als algemeen directeur of een andere directiefunctie gaat bekleden.

Zelf wilde Zeeman niet reageren op de claim van Jaap de Groot, sportverslaggever van de BNR. "Daar valt nu niet op te reageren", wordt hij geciteerd door het medium.

Zeeman heeft een behoorlijke staat van dienst bij het voormalige Jumbo-Visma, waar hij vorig jaar een ongekend succesvol sportjaar mee boekte. De topman werd niet voor niets genomineerd voor de titel Sportcoach van het Jaar, georganiseerd door de NOS en sportkoepel NOC*NSF.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat Zeeman nu actief wordt in de voetballerij noemt De Groot 'verrassend'. "Want wanneer gaat hij beginnen? Dat is nog even de vraag. Die (Visma-Lease a Bike, red.) hebben een seizoen met de Tour de France en de Olympische Spelen voor de boeg."

Wanneer Zeeman dus eventueel gaat starten bij de Alkmaarders is onbekend. Het is niet ondenkbaar dat hij Robert Eenhoorn op gaat volgen, die na tien jaar gaat vertrekken bij AZ.

De huidig algemeen directeur treedt per 1 juli af bij de Alkmaarders. De reden voor zijn vertrek was vermoeidheid. "Ik merkte bij mezelf een bepaalde metaalmoeheid zijn intrede doen. Een club als AZ verdient de volle inzet en die energie bleek voor mijzelf steeds lastiger te vinden", lichtte Eenhoorn de keuze voor zijn ontslag toe.

Eenhoorn was nauw betrokken in het identificeren van zijn opvolger. Hij heeft bovendien de taak gekregen om de nieuwe directeur klaar te stomen voor de job. Mogelijk neemt hij Zeeman dus de komende maanden onder zijn hoede.

AZ zou naast de positie van de algemeen directeur nog een directeurspositie te hebben vullen, zo schrijft BNR. Daarvoor hebben zij Robert van Overdijk, de huidige directeur van het Circuit van Zandvoort, op de korrel.

Van Overdijk zou echter ook nauwlettend in de gaten gehouden worden door Ajax, maar ook twee andere Nederlandse clubs hadden de directeur op het lijstje staan. "Die Robert van Overdijk blijkt enorm hot te zijn. Hij was al eerste kandidaat bij Willem II en hij was de belangrijkste kandidaat bij FC Twente", aldus De Groot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties