Atlético Madrid vervolgt ijzersterke reeks dankzij goal van Griezmann

Atlético Madrid heeft zich zondagavond zonder te sprankelen bij de laatste zestien van de Copa del Rey gevoegd. De ploeg van (de geschorste) Diego Simeone, die koos voor bijna al zijn A-namen, wist tegen tweededivisionist Marbella slechts een doelpunt te maken. De treffer, op naam van Antoine Griezmann, bleek wel genoeg voor de zege: 0-1.

Simeone, die zelf geschorst was voor de bekerwedstrijd, leek vastberaden om verrassingen te voorkomen en liet Atlético beginnen met vrijwel alle sterspelers, onder wie Griezmann en Julián Álvarez. Jan Oblak kreeg wel vrijaf, waardoor er een plek onder de lat vrijkwam voor Juan Musso. Bij Marbella startte de 37-jarige José Callejón, voormalig speler van onder meer Real Madrid en Napoli, in de basis. De wedstrijd werd overigens gespeeld in het stadion van Málaga.

Atlético begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam in de zestiende minuut op voorsprong. Een schot uit een lastige hoek van Giuliano Simeone werd slechts half gekeerd, waardoor het voor Griezmann een koud kunstje was om de bal erin te tikken: 0-1.

De Madrilenen zullen gehoopt hebben om de wedstrijd snel daarna te beslissen, maar hielden het onbedoeld heel lang spannend. Marbella slaagde erin om het rustsignaal te halen zonder nog grote kansen weg te geven.

Na een uur werd gevaar gesticht door Rodrigo de Paul, die zijn kansrijke schot gekeerd zag worden door Dani Martín. De rebound was vervolgens ook niet aan Griezmann besteed. Even later zag Conor Gallagher een gevaarlijke knal op de paal uiteenspatten.

Zeven minuten voor tijd dacht Ángel Correa kapte de keeper van Marbella achter zijn standbeen uit en had de hoek daarna voor het uitzoeken, maar vuurde naast. Zo bleef Marbella er tot het eind toe in geloven. De tweededivisionist was niet blij met de karige blessuretijd van slechts twee minuten, waarin de bal niet meer goed voel voor de thuisploeg. Alexander Sørloth miste in de slotseconden nog een megakans voor Atlético.