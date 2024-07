Atlético Madrid houdt op de achtergrond de ontwikkelingen rond Jorrel Hato in de gaten, zo meldt het Spaanse AS dinsdag. De club zou zich het liefst versterken met Dávid Hancko, maar er wordt alvast naar andere opties gekeken als de Feyenoorder niet haalbaar blijkt. Ook Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg) en Robin Le Normand (Real Sociedad) worden bekeken.

De onderhandelingen met Feyenoord over een transfer van Hancko zitten momenteel muurvast, weet de Spaanse sportkrant. De Rotterdammers vragen in de ogen van Atlético Madrid een veel te hoge transfersom, circa 37 miljoen euro, waardoor de Slowaaks international geen optie meer lijkt.

Atlético Madrid is volgens de berichtgeving niet bereid meer dan dertig miljoen euro inclusief bonussen te betalen. Los Colchoneros willen niet te diep in de buidel tasten voor een nieuwe verdediger.

In gesprek met ESPN liet Dennis te Kloese afgelopen weekend weten dat er niets (concreet) meer speelt. “Er zijn wel wat clubs langs geweest, maar dat is niet op het niveau waarvan wij denken dat hij nu naartoe zou kunnen.”

“Daar hebben we met hem en zijn management over gesproken. Eigenlijk hebben we tijdens de laatste verlenging, dat is nog maar een half jaar geleden, afgesproken dat we erover na gaan denken als er iets heel speciaals voorbijkomt. Maar anders niet”, zei te Kloese.

De Madrilenen kijken nu naar een alternatieve optie. Le Normand zou een uitstekende aanwinst zijn, maar de Europees kampioen wordt ook als ‘moeilijk haalbaar’ gemarkeerd. Aymeric Laporte staat eveneens op de verlanglijst mochten de andere spelers niet komen, al lijkt het salaris een struikelblok te vormen.

Door de hoge transfersommen en salariseisen van de concurrenten is ook Hato in beeld gekomen bij Atlético Madrid. Het is vooralsnog onduidelijk wat Ajax wenst te ontvangen voor de veelzijdige verdediger.