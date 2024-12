Atalanta heeft zijn koppositie in de Serie A verstevigd. De succesformatie van trainer Gian Piero Gasperini had het zaterdagmiddag lang niet altijd makkelijk tegen Cagliari, maar won wel op Sardinië: 0-1. Nicolò Zaniolo zorgde twee minuten na zijn invalbeurt voor de enige treffer, waardoor Atalanta, dat tien competitiewedstrijden op rij heeft gewonnen, nu op 37 punten staat. La Dea wordt gevolgd door Napoli (32 punten, een duel minder gespeeld) en Inter en Fiorentina (31 punten, twee duels minder gespeeld).

Atalanta, met aanvoerder Marten de Roon in de basis, had het lastig in de eerste helft. Cagliari zette goed druk en gaf Atalanta amper tijd om tot een fatsoenlijke aanval te komen. Toch was de eerste serieuze kans voor de ploeg uit Bergamo. Mario Pasalic trof met zijn gekrulde inzet de buitenkant van de paal.

Cagliari zou het meest balen van de 0-0 ruststand. Vlak voor het laatste fluitsignaal van de eerste helft klonk kregen de eilandbewoners drie grote kansen op rij. Roberto Piccoli zag zijn volley én de daaropvolgende rebound gekeerd worden door Marco Carnesecchi. De doelman kwam vervolgens ook als winnaar uit de strijd bij de volgende rebound, van Nadir Zortea.

Na een klein uur liet Atalanta een reuzenkans missen. Pasalic legde de bal perfect klaar voor Odillon Kossounou, die in volledige vrijheid in de zestien met een slap rollertje richting doelman Alen Sherri op de proppen kwam.

Halverwege de tweede helft was het alsnog raak voor Atalanta. Lazar Samardzic schepte de bal richting de tweede paal, waar Raoul Bellanova in één keer voorgaf. Zaniolo, die nog geen twee minuten in het veld stond, werkte met links knap af in de korte hoek: 0-1.

Ademola Lookman kwam enkele ogenblikken later ook dicht bij de 0-2. De Nigeriaan dribbelde de zestien in en trof met zijn inzet de binnenkant van de paal, waarna de bal uit de doelmond verdween.

In de slotfase kwam Cagliari nog dicht bij de gelijkmaker, via Yerry Mina. De voormalig speler van onder meer FC Barcelona wist Carnesecchi van dichtbij echter niet te verschalken, waardoor Cagliari verloor en op de vijftiende plaats in de Serie A blijft steken.