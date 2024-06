Aston Villa presenteert Ian Maatsen als allerduurste zomertransfer van dit jaar

Ian Maatsen mag zichzelf officieel speler van Aston Villa noemen. De Engelsen hebben de komst van de Nederlandse vleugelverdediger vrijdagavond wereldkundig gemaakt. Maatsen tekent tot de zomer van 2030 bij Villa.

Volgens Fabrizio Romano is Maatsen de duurste transfer van deze zomer tot nu toe. Op de clubsite laat Villa weten zeer blij te zijn met het strikken van Maatsen. Voor de ploeg uit Birmingham was Maatsen een belangrijk doelwit.

De linksback, die door Chelsea was verhuurd aan Borussia Dortmund, stapt voor 37,5 miljoen pond, omgerekend zo'n 45 miljoen euro, over naar de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Premier League.

De medische keuring heeft Maatsen doorstaan in Duitsland. De linkspoot neemt op dit moment deel aan het EK met het Nederlands elftal, hoewel de vleugelverdediger zijn debuut nog niet heeft gemaakt in de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

De transfer van Maatsen naar Villa hangt al even in de lucht. Romano en David Ornstein van The Athletic meldden eerder al geleden al dat Chelsea, waar Maatsen tot medio 2026 vastlag, een akkoord had bereikt met Villa.

Maar nu is de transfer in kannen en kruiken. Na een succesvolle verhuurperiode bij Borussia Dortmund, die de back ook graag hadden overgenomen, keert Maatsen nu weer terug in de Premier League.

De Duitsers hadden volgens Florian Plettenberg van Sky Sport echter niet de financiële middelen om de koopoptie van zo'n veertig miljoen euro te lichten en waren dan dus ook bij voorbaat kansloos om het bod van Villa te evenaren. Bij Villa lijkt Lucas Digne de voornaamste concurrent voor Maatsen te worden.

