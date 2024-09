AS Roma zet clubicoon Daniele De Rossi na vier wedstrijden op straat

Daniele De Rossi is niet langer trainer van AS Roma, zo communiceert de Italiaanse club woensdagochtend vroeg via de officiële kanalen. De 41-jarige clubicoon wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte competitiestart. Roma wist in de eerste vier speelronden van de Serie A slechts drie punten te pakken.

De Rossi stond sinds januari 2024 aan het roer bij Roma. Met zijn grote liefde wist hij Feyenoord uit te schakelen in de Europa League. In de Serie A eindigde Roma vorig seizoen uiteindelijk op de zesde plaats.

Eind juni maakte Roma bekend dat het contract van De Rossi tot medio 2027 werd verlengd. Nog geen drie maanden later, na een slechte competitiestart, krijgt hij de zak. De Rossi is ontslagen door de familie Friedkin, de eigenaren van Roma.

Onder De Rossi begon Roma teleurstellend aan het huidige seizoen. De Romeinen speelden gelijk tegen Cagliari (0-0), Juventus (0-0) en Genoa (1-1). Thuis tegen Empoli ging Roma zelfs met 1-2 ten onder. The Friedkin Group houdt De Rossi verantwoordelijk voor dit matige begin.

Met De Rossi ziet Roma een clubicoon vertrekken. Als defensieve middenvelder speelde hij liefst 616 officiële wedstrijden namens de club. Daarin was de WK-winnaar van 2006 goed voor 63 doelpunten en 61 assists.

Als trainer zal De Rossi op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging. In totaal stond hij slechts 30 officiële wedstrijden voor de groep bij Roma.

Eerder was De Rossi eindverantwoordelijke bij SPAL, terwijl hij ook een tijd in dienst is geweest als techniektrainer bij het Italiaanse elftal.