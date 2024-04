AS Roma-verdediger Evan Ndicka gaat plotseling naar de grond: duel gestaakt

Een groot schrikmoment zondagmiddag bij het duel tussen Udinese en AS Roma. Roma-verdediger Evan Ndicka ging in de tweede helft uit het niets naar de grond en greep direct naar het gebied rond zijn hart. De toestand van Ndicka leek relatief positief toen hij met een handgebaar leek aan te geven dat hij oké is. Er heerst momenteel nog onzekerheid over de toestand van Ndicka. Wel weet Sky Italia te melden dat de Ivoriaan bij kennis is en dat hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Roma, met Dean Huijsen in de basis, kwam halverwege de eerste helft op achterstand via Roberto Pereyra. De Argentijn profiteerde optimaal van geklungel van Dean Huijsen en chipte de bal over Mile Svilar heen. In minuut 64 maakte Romelu Lukaku er 1-1 van, door een voorzet van Bryan Cristante binnen te koppen.

Niet veel later ging Roma-verdediger Ndicka ineens naar de grond. De Ivoriaan leek naar zijn hart te grijpen, waarna medici naar hem toe snelden. Ndicka werd per brancard richting de kleedkamers vervoerd en direct ging trainer Daniele De Rossi hem achterna.

Het leek mee te vallen, toen Gianluca Mancini even later terugkeerde uit de kleedkamer met tactische instructies. Even later verscheen ook De Rossi terug op het veld. De oefenmeester oogde een stuk meer aangeslagen en ging in gesprek met de arbitrage.

Udinese-trainer Gabriele Cioffi voegde zich even later bij het overleg. Nadat het duel eerst tijdelijk gestaakt werd, volgde daarna het nieuws dat de wedstrijd definitief gestaakt is.

The game between Udinese and Roma has been called off following a medical incident involving Evan Ndicka ? ?? @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/4m0rqQv31j — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 14, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties