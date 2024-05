AS Roma baalt van gemiste megakans Tammy Abraham tegen Juventus

Het duel tussen AS Roma en Juventus heeft geen winnaar opgeleverd: 1-1. Romelu Lukaku opende de score in Stadio Olimpico, waarna Gleison Bremer al snel voor de gelijkmaker tekende. Beide ploegen lieten kansen liggen om met de zege aan de haal te gaan. Met name Tammy Abraham zal balen van zijn gemiste reuzenkans in blessuretijd. Roma kan het puntenverlies minder goed hebben dan Juventus. De ploeg van Daniele De Rossi staat nog vijfde, maar met slechts drie punten meer en twee wedstrijden meer dan Atalanta dreigen de Romeinen naast de Champions League te grijpen. Juventus is bijna zeker van deelname.

Aan de kant van Roma moest Rick Karsdorp genoegen nemen met een reserverol na zijn uiterst matige optreden tegen Bayer Leverkusen. Rasmus Kristensen mocht het daarom laten zien aan de rechterkant. Verder was er een basisplaats voor de 21-jarige Tommaso Baldanzi, die de voorkeur kreeg boven Stephan El Shaarawy. Bij Juventus moesten Dusan Vlahovic en Federico Chiesa voor de treffers zorgen. Voormalig Eredivisionisten Filip Kostic en Arkadiusz Milik zouden na rust invallen.

Juventus was de betere partij in de openingsfase. Het dwong Roma naar achteren en stichtte het eerste gevaar van de wedstrijd. Zo schoot Chiesa rakelings over en kreeg Vlahovic de grootste kans. De Serviër vond een klein gaatje en zag zijn inzet centimeters langs de voor hem verkeerde kant van de paal vliegen. Juventus zakte in, waardoor Roma meer ruimte kreeg om te voetballen. Met name Angeliño was op dreef. Zo legde de Spanjaard de bal panklaar op het hoofd van Kristensen, die de lat trof.

Ook het volgende gevaar kwam van de voet van Angeliño. Ditmaal bediende hij Lukaku, die over kopte. Na een kwartier kwam Roma alsnog op voorsprong. Baldanzi zette goed door aan de rechterkant en gaf voor op Paulo Dybala, die op zijn beurt teruglegde op Bryan Cristante. De middenvelder zag zijn inzet voor de lijn gekeerd worden door Federico Gatti, waarna de rebound daar weer van een prooi was voor Lukaku: 1-0.

Gek lang kon Roma niet genieten van de voorsprong. Chiesa stuurde Lorenzo Pellegrini het bos in met een fraaie kapbeweging, waarna ook zijn voorzet van prima kwaliteit was. Bremer stond in de zestien en liet Roma-doelman Mile Svilar kansloos het een strakke kopbal: 1-1. Manuel Locatelli kreeg voor rust nog de grootste mogelijkheid op een volgende treffer. Echter vloog zijn poging over.

De tweede helft was net begonnen toen Chiesa centimeters verwijderd was van de 1-2. Verder dan de paal kwam de inzet van Italiaan niet. Juventus bleef beter, maar kwam bijzonder goed weg toen Timothy Weah geen tweede gele kaart kreeg na een tackle op Pellegrini. De Amerikaan had voor rust al geel gekregen voor een roekeloze overtreding op Svilar.

En... het is weer 1-1! ?? Gleison Bremer kopt de gelijkmaker binnen tegen AS Roma ??#ZiggoSport #SerieA #RomaJuve pic.twitter.com/1IagsGydVf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 5, 2024

Roma liet eindelijk ook zijn tanden weer eens zien en liet tot tweemaal toe na om de voorsprong te grijpen. Zo schoot Pellegrini van dichtbij teleurstellend naast en zag Kristensen zijn verwoestende volley voor de doellijn weggekopt worden door Danilo, tot grote frustratie van de voormalig Ajacied. Opvallend genoeg haalde Allegri Chiesa en ook Vlahovic naar de kant voor Arkadiusz Milik en Moise Kean. Met name Chiesa was een plaag voor Roma.

Svilar wist zich in de slotfase te onderscheiden door met een uiterste reflex te redden op een listige poging van Locatelli. In de slotfase dachten beide ploegen nog aan een overwinning. Roma, die de zege beter kon gebruiken, oogde echter vermoeid na een drukke periode. Juventus leek een gelijkspel uiteindelijk toch wel prima te vinden.

Wel kwam Kean nog dicht bij de zege, maar zijn kopbal werd overgetikt door Svilar. Aan de andere kant had Abraham moeten scoren. De Engelsman schoot in alle vrijheid echter tegen Wojciech Szczesny aan. Abraham liet midweeks tegen Bayern Leverkusen ook al na een enorme kans te benutten, toen hij, eveneens in blessuretijd, van zeer dichtbij over kopte.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties