Mason Greenwood schiet Olympique Marseille vlak voor tijd fraai naar Champions League; ook AS Monaco geplaatst

Na opeenvolgende nederlagen in de Ligue 1 heeft kampioen Paris Saint-Germain eindelijk weer een competitiezege geboekt. De ploeg van trainer Luis Enrique was met 1-4 te sterk voor hekkensluiter Montpellier. AS Monaco en Olympique Marseille hebben zich daarnaast verzekerd van Champions League-voetbal dankzij zeges op respectievelijk Olympique Lyon (2-0) en Le Havre (1-3).

Montpellier - PSG 1-4

Montpellier werd niet zo gek lang geleden kampioen van Frankrijk; maar die tijden zijn voorbij. De gedegradeerde ploeg kwam tegen PSG op achterstand door Senny Mayulu. De achttienjarige middenvelder werkte de bal op aangeven van Warren Zaïre-Emery in de onderhoek: 0-1.

Vlak na rust maakte Gonçalo Ramos er met een van richting veranderd schot 0-2 van. De Portugees mocht niet veel later aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Jordan Ferri en schoot zo zijn tweede treffer van de avond binnen.

Tanguy Coulibaly maakte er met een knal 1-3 van, maar het laatste woord was voor PSG. Ramos werd in stelling gebracht en schoof vanaf randje zestien raak: 1-4.

AS Monaco - Olympique Lyon 2-0

Het duurde even, bijna 62 minuten, maar Monaco wist de voorsprong te pakken tegen Lyon, dat eigenlijk moest winnen met het oog op Europees voetbal. Takumi Minamino sneed de zestien binnen en zijn geplaatste schot was doelman Lucas Perri te machtig.

Ruim vijf minuten later maakte Denis Zakaria er 2-0 van. De Zwitserse middenvelder kopte op aangeven van Lamine Camara onhoudbaar raak. Mede door de resultaten op de andere velden is Monaco nu verzekerd van een plek bij de eerste drie, goed voor plaatsing voor de competitiefase van de Champions League.

Le Havre - Olympique Marseille 1-3

Olympique Marseille kwam na ruim een uur op een 0-1 voorsprong via Amine Gouiri. Vrijwel direct daarna kwamen er supporters het veld op en kwam het tot een clash tussen aanhangers van beide clubs, waardoor de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt. Vlak na de hervatting maakte Issa Soumaré er 1-1 van.

Bij die stand hadden OGC Nice, Lille OSC en RC Strasbourg, die zaterdag allemaal verloren, nog over nummer drie Marseille heen kunnen gaan. Helaas voor die clubs maakte Mason Greenwoord er vijf minuten voor tijd 1-2 van. De Engelsman trok vanaf de rechterkant naar binnen en knalde van een meter of twintig raak in de verre hoek. In minuut 90+9 maakte Gouiri zijn tweede van de avond.

Zo is Marseille net als PSG en AS Monaco verzekerd van een plek in de competitiefase van de Champions League komend seizoen. De strijd om plek vier, voorronde Champions League, ligt volledig open. De huidige nummer vier, Nice, heeft de beste papieren met 57 punten en een doelsaldo van +19. Lille en Strasbourg volgen met hetzelfde puntenaantal en een doelsaldo van respectievelijk +15 en +13.

Nice speelt in de laatste speelronde thuis tegen Stade Brest. Lille neemt het in eigen huis op tegen Stade de Reims, terwijl het Strasbourg van Emanuel Emegha óók thuis speelt. Tegen Le Havre, dat op zijn beurt moet winnen om degradatie (-play-offs) te ontlopen.