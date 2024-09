Arsenal zegeviert in zeer vermakelijke North London Derby en blijft in het spoor van Manchester CityArsenal heeft de North London derby tegen Tottenham Hotspur zondag ternauwernood naar zich toe getrokken. In een verhit voetbalgevecht was de ploeg van Mikel Arteta door een doelpunt van Gabriel Magalhães uiteindelijk de sterkste: 0-1. Arsenal rukt zo op richting tweede plek, twee punten achter het nog foutloze Manchester City. Tottenham blijft roemloos dertiende.

De Londense rivalen beleefden voor de interlandbreak een flink verschillende seizoenstart. Arsenal verloor nog niet (twee zeges, één gelijkspel), terwijl Tottenham elk resultaat precies één keer boekte. Het was dus Arsenal dat de vorm had, maar wel kampte met een ander probleem. The Gunners hadden een overvolle ziekenboeg, waarin onder anderen Martin Ødegaard, Declan Rice, Ricardo Califiori en Mikel Merino zich begaven.

Wel kon Jurriën Timber ‘gewoon’ als linksback starten in het Tottenham Hotspur Stadium. Bij the Spurs was Micky van de Ven weer terug, na een blessure die hem enkele weken zoet had gehouden. Eerstgenoemde zag hoe de bal vijf minuten na de aftrap al bijna achter zijn eigen doelman lag. De jarige David Raya kon maar ternauwernood redden op een inzet van Dejan Kulusevski na een aanval over links.

Het was het startschot van wat uit zou groeien tot een vermakelijke eerste helft. Na opnieuw een kans voor Tottenham (via Dominic Solanke) kreeg Arsenal zijn eerste grote mogelijkheid via Gabriel Martinelli. De Braziliaan was weg na een combinatie met Leandro Trossard, maar was te onrustig oog in oog met Spurs-goalie Guglielmo Vicario. Raya zag een kopbal van Solanke even later maar net naast zijn doel stranden.

De spanning was hoog, wat zich vlak voor rust uitte in een moment rond Timber. De Nederlander greep hard in bij een duel met Pedro Porro en kreeg het halve Tottenham-team op zijn dak. Het betekende het laatste ‘hoogtepunt’ van de eerste helft. Wie er uiteindelijk zou zegevieren, was op dat moment nauwelijks te voorspellen.

Tot aan de 64ste minuut. Arsenal kreeg een hoekschop, getrapt door Bukayo Saka. De Engelsman mikte precies op het hoofd van Gabriel Magalhães, die vastberaden binnenknikte. Gewonnen gaf Tottenham zich echter allerminst.

The Spurs streden tot in extremis voor minimaal een punt tegen de stadgenoot. Verder dan enkele speldenprikjes kwam Tottenham echter niet. Raheem Sterling debuteerde in de slotfase nog namens Arsenal.