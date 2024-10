Arsenal wordt op tijd wakker en laat stunt van Southampton niet gebeuren

Arsenal blijft in het spoor van koploper Liverpool. Het elftal van manager Mikel Arteta had het zaterdag erg lastig tegen laagvlieger Southampton en kwam zelfs op achterstand. Arsenal werd echter op tijd wakker en stapte met een 3-1 overwinning van het veld. Hierdoor blijft de achterstand op Liverpool slechts een punt.

Jurriën Timber was niet geheel fit en ontbrak in de wedstrijdselectie van Arsenal. Thomas Partey nam zijn plaats in op de rechtsbackpositie. Jorginho startte hierdoor op het middenveld, en Raheem Sterling was de winger op links. Kai Havertz en Gabriel Jesus vormden het spitsenkoppel van de thuisclub.

Arsenal zette direct druk en Southampton moest achteruit. Heel veel uitgespeelde kansen leverde dat niet op, al waren er mogelijkheden voor onder meer Bukayo Saka en Havertz. Ook Sterling en Partey lieten zich gelden in de slotfase van de eerste helft, maar de bezoekers hielden stand en waren gelukkig met de 0-0 halverwege.

Het stugge Southampton had duidelijk vertrouwen getankt en zocht na rust de aanval op. Mateus Fernandes schampte van dichtbij zelfs de lat. Kort daarvoor was de eerste kans na de hervatting overigens wel voor Arsenal, maar Gabriel Jesus schoot niet raak. De openingstreffer viel juist aan de andere kant.

Cameron Archer schoot raak in de verre hoek, al werd zijn inzet onderweg nog aangeraakt. Arsenal protesteerde vanwege een overtreding in aanloop naar de goal, maar de 0-1 van Southampton werd niet geschrapt. De fans in het uitvak waren door het dolle, maar de euforie van de meegereisde supporters was van korte duur.

Havertz schoot van buiten de zestien en via de binnenkant van de paal raak: 1-1. De goal gaf Arsenal vleugels en het was na de gelijkmaker haast eenrichtingsverkeer richting het doel van voormalig Arsenal-keeper Aaron Ramsdale. Ruim twintig minuten voor tijd verscheen de 2-1 op het scorebord in Noord-Londen.

Een indraaiende voorzet van Saka werd bij de tweede paal binnengewerkt door Gabriel Martinelli. Even leek de Braziliaanse vleugelaanvaller in buitenspelpositie te staan, maar uit een check van de VAR bleek dat net niet het geval. Arsenal stond dus voor het eerst voor op een moeizame middag tegen het taaie Southampton.

Gezien de minieme voorsprong van Arsenal bleef het spannend in de slotfase. Southampton gaf niet op en raakte zelfs nog de lat bij één van de spaarzame aanvallen. Arsenal wilde de boel op slot gooien op de counter en na matig verdedigend werk van Southampton bepaalde de alerte Saka de einstand op 3-1.