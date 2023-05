Arsenal verlaat schier onneembare vesting met zege en houdt titeldroom levend

Zondag, 7 mei 2023 om 19:27 • Guy Habets

Arsenal mag nog altijd dromen van de Engelse landstitel. The Gunners moesten winnen op bezoek bij Newcastle United, dat dit seizoen in het eigen St. James' Park amper te kloppen is, en slaagden in die opzet: 0-2. Daardoor is het gat met koploper Manchester City weer geslonken tot een punt.

Arsenal, dat na de nederlaag tegen City (4-1) van ruim een week geleden weet dat het alles moet zetten op het feit dat ze vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen, kreeg zondagochtend bericht dat het kon beschikken over centrale verdediger Gabriel Magalhães. De Braziliaan had de afgelopen tijd wat pijntjes, maar kon zijn plek in het hart van de defensie naast Jakub Kiwior gewoon innemen. Newcastle trad aan met Alexander Isak als linksbuiten en Callum Wilson als diepe spits. Anthony Gordon, die afgelopen week in de thuiswedstrijd tegen Southampton geen indruk maakte, werd het kind van de rekening.

Newcastle is dit seizoen in eigen stadion lastig te kloppen en verloor tot zondag alleen nog maar van Liverpool. Dat Arsenal een lastig karwei te wachten stond, was dus al duidelijk en werd alleen nog maar benadrukt toen the Magpies al snel een strafschop kregen. Scheidsrechter Chris Kavanagh zag dat Kiwior een ongelukkige handsbal maakte, maar de VAR vond dat dat te licht was voor een penalty en draaide de beslissing terug. Toch had Newcastle de overhand en de 0-1 van Arsenal in de eerste helft kwam dan ook uit de lucht vallen. Letterlijk, want Martin Odegaard knalde de bal heerlijk binnen.

Na rust namen the Gunners meer deel aan het spel en werd het gevaar van Newcastle, dat vaak geinitieerd werd door spelmaker Bruno Guimarães, geneutraliseerd. Grote kansen bij elkaar spelen leek echter te moeilijk voor Arsenal en dus was er hulp van Newcastle nodig voor de tweede Londense treffer. Na een actie over links van Gabriel Martinelli eindigde de bal via het uitgestoken been van Fabian Schär in het doel van Newcastle: 0-2. Die tik kwam de thuisploeg niet meer te boven en dus houdt Arsenal uitzicht op de landstitel in Engeland. De achterstand op City bedraagt een punt, maar de mannen van Mikel Arteta hebben wel een duel meer gespeeld.