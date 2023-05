Arsenal richt zich op twee targets en kijkt wederom rond bij Manchester City

Woensdag, 17 mei 2023

Arsenal heeft zijn pijlen deze zomer gericht op onder anderen João Cancelo en Declan Rice, zo meldt The Telegraph woensdagmiddag. De ploeg van manager Mikel Arteta wil flink investeren om zo komend seizoen opnieuw mee te doen voor de landstitel. De verdediger van Manchester City, die wordt verhuurd aan Bayern München, en middenvelder van West Ham United zijn deze zomer daarom transfertargets.

The Gunners verwachten volgens The Telegraph alleen dat City niet staat te springen om Cancelo te verkopen, aangezien de transfers van Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko ervoor zorgden dat ze het the Citizens erg moeilijk konden maken in de titelrace. Cancelo, die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan, werd in de tweede seizoenshelft uitgeleend aan Bayern, maar heeft daar geen potten kunnen breken. De 28-jarige verdediger kwam slechts tot negentien optredens voor de Duitsers en der Rekordmeister gaat de koopoptie niet lichten.

Arsenal ziet Iván Fresneda van Real Valladolid als een goedkoper alternatief. De Londenaren willen zich versterken met een back, daar Takehiro Tomiyasu zwaar geblesseerd is en Kieran Tierney op de nominatie staat om te vertrekken. De huidige nummer twee van de Premier League wil daarnaast ook af van Rob Holding, Folarin Balogun en Nuno Tavares, terwijl Granit Xhaka onderweg is naar Bayer Leverkusen. Arsenal verwacht ook dat er interesse komt voor Emile Smith Rowe, Charlie Patino en Albert Sambi Lokonga.

The Gunners willen met deze uitgaande transfers budget creëren voor de transfer van Rice. Arsenal bereidt een bod van ruim 106 miljoen euro voor op de Engels international. De captain van West Ham zou ook in de belangstelling staan van Manchester United en Chelsea, al heeft Arsenal er vertrouwen in dat het een akkoord kan bereiken met de stadsgenoot. The Hammers willen een groot deel van de transfersom in één keer overgemaakt krijgen, wat volgens Engelse media eventueel voor problemen zou kunnen zorgen.