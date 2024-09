Arsenal heeft zaterdagmiddag in extremis afgerekend met Leicester City. De Londenaren kenden een probleemloze eerste helft, verspeelden hun 2-0 voorsprong na rust, maar konden alsnog drie punten bijschrijven na twee hele late doelpunten in blessuretijd: 4-2.

Arsenal begon wederom met Jurriën Timber in de basis en net als een week eerder tegen Manchester City (2-2) startte hij als rechtsachter. Midweeks ontbrak doelman David Raya nog in de EFL Cup (5-1 winst op Bolton Wanderers), maar tegen Leicester was de Spanjaard weer van de partij.

In de eerste helft vertoonde Arsenal bijna volledig dominantie. Vooral na de 1-0 kwamen de bezoekers amper in het stuk voor. Die openingstreffer werd op aangegeven van Timber gemaakt door Gabriel Martinelli, die al vallend knap raak schoot.

Op slag van rust was de Braziliaanse aanvaller de aangever op de tweede treffer van Arsenal, dat het eigen spel beloonde met de 2-0. Leandro Trossard tikte vanaf dichtbij binnen.

Zo gingen the Gunners met een heerlijk gevoel de kleedkamer in en dachten zij na rust de voorsprong te kunnen uitbouwen. Niks bleek minder waar, toen Leicester-verdediger James Justin vrijwel meteen na de theepauze de 2-1 op het scorebord zette met het hoofd.

De schade bleef voor Arsenal vervolgens niet beperkt. Na ruim een uur spelen tekende Justin namelijk ook aan voor de 2-2. De rechtsback schoot een hoge voorzet werkelijk prachtig binnen op de volley.

Na de gelijkmaker wist het elftal van Mikel Arteta het overwicht weer in handen te krijgen en dat leverde legio kansen op, waaronder een aantal hele grote. De uitblinker bleek echter een Leicester-speler te worden, aangezien doelman Mads Hermansen met vele knappe reddingen een derde Arsenal-treffer telkens wist te voorkomen. Vooral een poging van Kai Havertz van heel dichtbij wist de 24-jarige Deen bijzonder knap te keren.

In de slotfase gingen the Foxes over tot de overlevingsmodus. Arsenal wist de promovendus volledig vast te zetten op eigen helft, maar nog altijd bleek Hermansen niet te kloppen. Dat duurde tot de vierde van de zeven blessureminuten, toen Wilfred Ndidi op ontzettend ongelukkige zijn eigen doelman passeerde uit een corner: 3-2.

Uiteindelijk zou het zelfs 4-2 worden, nadat Kai Havertz in de allerlaatste minuut een counter tot doelpunt promoveerde. Zo profiteert Arsenal optimaal van het puntenverlies van Manchester City eerder op de zaterdag (1-1 gelijkspel tegen Newcastle United). Arteta's manschappen nemen nu de tweede plek in beslag, al komen Liverpool en Aston Villa nog in actie deze speelronde.