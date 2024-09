Arsenal moet vrezen voor serieuze blessure van aanvoerder Martin Ødegaard

Martin Ødegaard is maandagavond geblesseerd uitgevallen bij een Nations League-duel van Noorwegen. Het lijkt erop dat de spelmaker een serieuze enkelblessure heeft opgelopen.

De woorden van bondscoach Ståle Solbakken stemmen de supporters van Arsenal weinig hoopvol. “Zijn blessure zag er in de kleedkamer ook slecht uit”, zei de Noorse oefenmeester na afloop.

Ødegaard moest zich halverwege de tweede helft tegen Oostenrijk (2-1) noodgedwongen laten vervangen door een enkelblessure. Teamdokter Ola Sand sprak zich tegenover TV2 ook uit over het uitvallen van de middenvelder.

“Hij heeft een enkelverstuiking. We zullen zien, misschien gebruiken we echografie om ernaar te kijken. Als we het niet zeker weten, wordt er morgen een MRI gemaakt.”

Een blessure van Ødegaard zou een hard gelag zijn voor Arsenal-manager Mikel Arteta. Komende zondag staat de Londense derby tegen Tottenham Hotspur op het programma.

Arteta kan in dit duel in ieder geval geen beroep doen op Declan Rice. De defensieve middenvelder zit een schorsing uit na zijn rode kaart tegen Brighton & Hove Albion (1-1).