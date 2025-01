Arsenal krijgt opnieuw grote klap te verwerken in titelstrijd met Liverpool

Arsenal krijgt opnieuw een enorme klap te verwerken. De Londenaren moeten het de komende weken stellen zonder Ethan Nwaneri, zo bevestigt manager Mikel Arteta maandag aan de Engelse pers.

De pas zeventienjarige Nwaneri geldt als het grootste talent van Arsenal. De linkspoot bleek zaterdag tegen Brighton & Hove Albion (1-1) een uitstekende vervanger van sterspeler Bukayo Saka, die door een hamstringblessure maanden aan de kant staat. Nwaneri opende na een kwartier de score tegen Brighton.

Nwaneri werd in de rust gewisseld, nadat het toptalent aangaf last te hebben van een spierblessure. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de jonge Engelsman, die Nigeriaanse roots heeft, weken uitgeschakeld zal zijn.

Het is een harde klap voor Arsenal, dat zonder sterspeler Saka toch al moeite heeft met het creëren van kansen. Saka ging op 21 december al vroeg in de wedstrijd tegen Crystal Palace (1-5 zege) naar de kant. De rechtsbuiten onderging inmiddels een operatie aan zijn hamstring en wordt pas in maart terugverwacht.

De opties voor Arteta op de vleugels zijn daardoor beperkt. Tegen Brighton viel Gabriel Martinelli in voor Nwaneri, terwijl Leandro Trossard op de andere vleugel geposteerd stond.

Arsenal staat momenteel tweede in de Premier League en heeft - met een wedstrijd meer gespeeld - een achterstand van zes punten op het Liverpool van Arne Slot.