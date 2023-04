Arsenal komt na blunder Ramsdale geweldig terug, maar het is niet genoeg

Vrijdag, 21 april 2023

Arsenal heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan een zinderende ontmoeting met Southampton. De koploper van de Premier League voelt de hete adem van Manchester City en had een zege heel hard nodig, maar slaagde daar dus niet in. Na een blunder van Aaron Ramsdale en een goal van Arsenal-kind Theo Walcott stonden the Saints al heel snel met 0-2 voor. In de tweede helft stond Arsenal lange tijd met 1-3 achter. Via doelpunten in minuut 88 en 90 van respectievelijk Martin Ödegaard en Bukayo Saka werd het nog 3-3. Manchester City heeft twee duels minder gespeeld dan Arsenal en vijf punten minder. Woensdag treffen beide ploegen elkaar in het Etihad Stadium.

Aaron Ramsdale ging binnen dertig seconden enorm in de fout. De doelman van Arsenal speelde de bal zomaar in de voeten bij Carlos Alcaraz, die het cadeautje uitpakte door beheerst binnen te schuiven: 0-1. De thuisploeg zocht vervolgens zeer nadrukkelijk de aanval, maar werd binnen het kwartier in de counter opnieuw geklopt door Southampton. Een pass van Arsenal-middenvelder Ödegaard werd onderschept, waarna Alcaraz een feilloze steekbal verzond richting Walcott. Het kind van Arsenal maakte het koeltjes af en weigerde tegen zijn jeugdliefde uitbundig te juichen: 0-2.

Arsenal liet het er niet bij zitten en kwam in de twintigste minuut terug in de wedstrijd. Bukayo Saka versnelde naar de achterlijn en zette voor, waarna Gabriel Martinelli zijn voet succesvol tegen de bal zette: 1-2. The Gunners verschaften zichzelf daarmee liefst zeventig minuten om nog twee doelpunten te produceren, maar maakten toch een gehaaste indruk. Twee snelle reflexen achter elkaar van Ramsdale voorkwamen in de 26ste minuut dat Alcarez het nog erger maakte voor Arsenal.

Zelf creëerden de Londenaren aan het eind van de eerste helft voldoende gevaar. Saka lanceerde Gabriel Jesus, die de bal niet voorbij de te ver uitgekomen doelman Gavin Bazunu kreeg. Uit die hoekschop die volgde dacht Ben White binnen te koppen, maar Alcaraz haalde de bal op de doellijn weg. Het leek erin te zitten voor Arsenal, maar in minuut 66 volgde een nieuwe mokerslag van Southampton. Duje Caleta-Car maakte een doorgekopte hoekschop bij de tweede paal met het hoofd af: 1-3.

Gabriel Jesus verprutste een nieuwe megakans door over te koppen, maar Ödegaard bracht Arsenal met een feilloos geplaatst schot van buiten het strafschopgebied richting verre hoek in minuut 88 terug tot 2-3. Binnen twee minuten kon Saka uit de rebound de 3-3 binnentikken, nadat een inzet van invaller Reiss Nelson nog was gekeerd. Er volgden acht minuten blessuretijd, waarin Leandro Trossard de bal vanbuiten de zestien op de lat pegelde. Arsenal claimde in de allerlaatste seconde een penalty toen Jesus naar het gras leek te worden gebracht, maar ving bot bij arbiter Simon Hooper.

