Arne Slot wint met Liverpool ook derde Champions League-duel; grote zorgen om Xavi Simons

Liverpool heeft woensdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Champions League. Op bezoek bij RB Leipzig was de ploeg van manager Arne Slot dankzij een treffer van Darwin Núñez met 0-1 te sterk. Xavi Simons moest het veld geblesseerd verlaten in de tweede helft. Er is nog niets duidelijk over de toedracht van zijn blessure.

Liefst vijf Nederlanders stonden aan de aftrap in Leipzig. Bij de thuisploeg kreeg zowel Lutsharel Geertruida als Xavi Simons in de basis, terwijl Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo mochten starten in het team van Slot.

Het eerste waarschuwingsschot werd gelost door Amadou Haidara, die van buiten de zestien hard in de handen van Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher. Laatstgenoemde ging enkele minuten later de fout in door de bal in de voeten te koppen bij Benjamin Sesko. Vanaf de zijlijn probeerde hij direct uit te halen, maar het schot ging net naast.

Het zat RB Leipzig niet mee, want enkele minuten later werd de vermeende openingstreffer afgekeurd. Op aangeven van Simons scoorde Loïs Openda vanuit buitenspelpositie.

De 0-1 van Liverpool in de 27ste speelminuut bleef wél staan. Na een voorzet vanaf de linkerkant kopte Mohamed Salah richting de benedenhoek, waarna Núñez net voordat de bal binnenviel het laatste zetje gaf.

Vijf minuten na de openingstreffer kwam Núñez na een fenomenale voorzet met buitenkant rechts van Gakpo dicht bij de 0-2, maar zijn inzet werd ternauwernood gekeerd door doelman Péter Gulácsi.

In het tweede bedrijf schoot Liverpool uit de startblokken, al leverden pogingen van onder meer Gakpo (redding Gulacsi) en Alexis Mac Allister (lat) geen doelpunten op. Een kwartier voor tijd moest Xavi Simons aangeslagen het veld verlaten; Yussuf Poulsen was zijn vervanger. In de slotfase werd een doelpunt van Openda nog afgekeurd wegens buitenspel.