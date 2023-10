Arne Slot verklapt alvast basisspeler en gaat in op gerucht Santiago Giménez

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 18:46 • Lars Capiau • Laatste update: 18:56

Arne Slot heeft het strijdplan voor het Champions League-duel met Atlético Madrid klaarliggen, zo vertelt hij dinsdagavond op de persconferentie.

Ook verraadt de oefenmeester alvast een basisplek voor Ayase Ueda, die door een schorsing van Santiago Giménez in de punt van de aanval zal spelen bij de Rotterdammers. Op het gerucht over een transfer van de Mexicaanse spits naar Real Madrid gaat Slot ook nog in.

"We moeten veruit onze beste wedstrijd van het seizoen spelen", laat de Rotterdamse trainer zich optekenen. "Als we kans willen maken op een resultaat moeten we twee keer zo goed spelen als in de vorige zes of zeven wedstrijden. We beseffen ons dat Atléti de grootste weerstand zal bieden die we in de afgelopen twee jaar gehad hebben. We moeten de intensiteit van tegen Go Ahead Eagles keer twee of keer drie doen om kans te maken op een resultaat", is Slot duidelijk over het lastige affiche.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is altijd vervelend als je spits die zo goed in vorm is niet mee kan doen", vervolgt Slot op een vraag over het gemis van Giménez. "We hebben echter achter hem ook een goede spits met Ueda. De vraag is alleen hoe hij met de intensiteit van de wedstrijd van morgen omgaat. Maar de enige manier hoe we daar achterkomen is om hem op te stellen, dus dat gaan we ook doen", verklapt de geboren Bergentheimer, die vervolgens de vraag krijgt wat er waar is van de geruchten dat Giménez de interesse van Real Madrid heeft gewekt.

"Daar kan ik onmogelijk op antwoorden. Hij is een hele goede spits die heel veel goals maakt, maar buiten zijn goals vind ik vooral zijn persoonlijkheid heel indrukwekkend, omdat hij zich nooit laat afleiden", looft Slot zijn pupil. "Ik denk dat om een vervolgstap te maken dat hij in Europa ook nog indruk moet maken. Hij is helaas voor hem er morgen niet bij, maar hij heeft er daarna nog minimaal 4 wedstrijden voor om dat te laten zien."

Slot speelde (en won) met Feyenoord al eerder in een oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid, die werd besloten met een opstootje na afloop. Slot heeft echter louter positieve woorden over voor zijn Argentijnse collega Diego Simeone. "Hij is een zeer gerespecteerde trainer. Atlético en Simeone zijn een voorbeeld geweest voor ons", bekent de oefenmeester.

"Hij heeft zijn ploeg een eigen identiteit en vooral een enorme winnaarsmentaliteit meegegeven, daar hebben wij een vleugje van mogen ruiken toen we een oefenwedstrijd tegen ze speelden", beseft Slot, die gelijkenissen ziet tussen zijn ploeg en de Spaanse equipe. "Wij moeten het in Nederland ook opnemen tegen twee clubs die financieel meer mogelijkheden hebben dan wij. En zij hebben laten zien dat als je mentaliteit hebt en een eigen identiteit dat je daar tussen kan komen en af en toe een kampioenschap kan winnen."