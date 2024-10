Arne Slot verbijsterd na kraker tegen Arsenal: 'Vierde official heeft mijn woorden verdraaid'

Arne Slot heeft zondag tegen Arsenal (2-2) zijn tweede gele kaart van het seizoen gepakt. De manager van Liverpool stoorde zich aan het gedrag van een aantal Arsenal-spelers en zei daar iets van. Zijn woorden werden echter verdraaid door de vierde official.

"De vorige keer dat ik geel kreeg zei ik dat ik de kaart volledig verdiende", begint Slot op de persconferentie. "Dat vond ik deze keer zeker niet."

"De spelers van Arsenal gingen heel vaak naar de grond. Dat kan gebeuren in het voetbal, daar geef ik ze de schuld niet van. Maar het gebeurde steeds nadat zij de bal hadden. Dat haalde de energie uit de wedstrijd."

Toen het opnieuw gebeurde, zei hij tegen Konaté 'this is a fucking joke.' "De vierde official dacht dat ik tegen hem zei dat hij 'een fucking joke' was. Dat heb ik absoluut niet gezegd. Maar daarvoor kreeg ik wel een gele kaart. Mijn tweede van het seizoen, dus ik moet toch een beetje gaan oppassen."

De vorige keer dat Slot op de bon werd geslingerd was een week geleden tegen Chelsea. Dat gebeurde halverwege de eerste helft, toen hij commentaar had op de leiding. Hij begreep niet dat Chelsea-verdediger Tosin Adarabioyo 'slechts' geel kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Diogo Jota en dat Salah even later geen penalty kreeg.

De Premier League-kraker tussen Arsenal en Liverpool leverde zondagavond geen winnaar op. De Noord-Londenaren pakten tot tweemaal toe de leiding, maar het Liverpool van Slot vocht zich net zo vaak terug: 2-2.

Na de 2-1 van Mikel Merino maakte Mohamed Salah tien minuten voor tijd gelijk. Virgil van Dijk maakte in de eerste helft al de openingstreffer van Bukayo Saka onschadelijk. Manchester City leidt de dans in de Premier League met 23 punten, gevolgd door Liverpool (22) en Arsenal (18).