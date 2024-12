Arne Slot na vier keer uitgeroepen tot Manager van de Maand in de Premier League; Speler van de Maand gaat ook naar Liverpool

Arne Slot is door de Premier League uitgeroepen tot Manager van de Maand november. Liverpool was de enige ploeg die al haar competitiewedstrijden winnend afsloot. Mohamed Salah is de Speler van de Maand. Ryan Gravenberch was ook genomineerd, maar ziet de prijs dus naar zijn teamgenoot gaan.

Slot loodste Liverpool in november naar overwinningen op Brighton & Hove Albion (2-1), Aston Villa (2-0) en Southampton (2-3). The Reds profiteerden bovendien van misstappen van de concurrenten, waardoor de club nu met vier punten voorsprong aan kop gaat. Liverpool heeft wel één wedstrijd minder gespeeld, daar het duel met Everton werd afgelast.

Slot werd in augustus, september en oktober ook al genomineerd voor de individuele prijs, maar won hem nog nooit. Fabian Hürzeler (Brighton, augustus), Enzo Maresca (Chelsea, september) en Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest, oktober) gingen de ex-trainer van Feyenoord voor.

Liverpool doet het ook buiten de landsgrenzen uitstekend onder Slot. In de Champions League staan the Reds met achttien punten uit zes duels bovenaan en werd er nog geen punt verspeeld. Onder meer AC Milan (1-3), Bayer Leverkusen (4-0) en Real Madrid (2-0) werden aan de kant gezet.

Salah

De prijs voor beste speler van de maand gaat ook naar Liverpool. Salah was in november bij vijf van de zeven competitiedoelpunten van de koploper betrokken. De Egyptenaar maakte vorige maand ook de meeste treffers in de Premier League en staat nu met dertien goals gedeeld eerste met Erling Haaland.

Salah was deze Premier League-campagne al betrokken bij 21 doelpunten: het meeste van alle spelers. Chelsea-smaakmaker Cole Palmer, betrokken bij zeventien treffers, staat op plek twee.