Arne Slot mist waarschijnlijk vier spelers in topper tegen Arsenal

Arne Slot kan zondag tegen Arsenal waarschijnlijk niet beschikken over Alisson Becker, Diogo Jota, Conor Bradley en Federico Chiesa. Dat vertelt de trainer van Liverpool vrijdag op de persconferentie.

“Federico traint misschien vandaag of morgen weer met de selectie, maar Diogo zeker niet. Laten we afwachten of Conor morgen weer mee kan trainen”, geeft Slot aan.

Alisson mist het duel met Arsenal zeker en ook de wedstrijden van volgende week in de EFL Cup en competitie tegen Brighton & Hove Albion lijken te vroeg te komen. De Braziliaanse doelman staat wegens een hamstringblessure aan de kant.

“Het is moeilijk in te schatten. Je kan pas aan het einde van de herstelperiode wat zeggen en zo ver is hij nog niet. Ik kan niet zeggen hoelang hij nog afwezig is, maar ik verwacht hem niet tegen Brighton”, voegt Slot toe.

Liverpool staat bovenaan in de Premier League. Van de eerste acht wedstrijden in de competitie werden er zeven gewonnen. Slot versloeg onder andere Chelsea (2-1) en Manchester United (0-3), maar ging ten onder tegen Nottingham Forest (0-1). Nu wacht met Arsenal dus de volgende grote test voor the Reds.

In de Champions League gaat het Liverpool ook allemaal goed af. Zo werden de wedstrijden tegen AC Milan (1-3), Bologna (2-0) en RB Leipzig (0-1) winnend afgesloten. De ploeg van Slot staat met Aston Villa gedeeld eerste in het miljardenbal.

Arsenal staat op dit moment op de derde plaats in de Premier League. De Londenaren hebben vier punten minder dan Liverpool. The Reds kunnen de voorsprong op the Gunners dit weekend dus uitbreiden naar zeven punten.