Arne Slot maakt grap over Manchester City, maar krijgt daar onmiddellijk spijt van

Arne Slot was na de overwinning van zijn Liverpool op Manchester City in opperbeste stemming tijdens de persconferentie. De Nederlandse manager kon het - na een vraag over Mohamed Salah - niet laten om een klein sneertje uit te delen naar de concurrent.

In Liverpool zal Arne Slot niet snel meer voor zijn eigen drankje te hoeven betalen.. Na dertien Premier League-speelrondes staat het elftal van de voormalig coach van SC Cambuur, AZ en Feyenoord elf punten los op het gevreesde Manchester City en negen punten op naaste achtervolgers Arsenal en Chelsea.

De razend populaire manager heeft dan ook weinig te klagen, al zijn de contractsituaties van Salah, Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk nog wel een zorgenkindje onder de trouwe aanhang van the Reds.

Salah gooide onlangs zelf olie op het vuur door in een interview met NBC Sports Soccer te laten weten nog geen geen nieuwe contractaanbieding had ontvangen van zijn huidige werkgever. "Ik ben momenteel meer op weg naar de uitgang dan dat ik echt deel uitmaak van de club", sprak Salah onder meer uit zonder blad voor de mond. "Daarom heb ik het gevoel dat het einde hier nadert."

Dat Slot op de persconferentie werd gevraagd naar de contractsituatie van de steraanvaller kwam voor de Nederlandse oefenmeester dan ook niet als een verrassing. De Egyptenaar zou hebben gezegd dat dit misschien wel zijn laatste wedstrijd op Anfield tegen the Citizens was geweest.

De 46-jarige gaffer reageerde met een kwinkslag. "Misschien weet Mo meer over de 115 aanklachten die zijn neergelegd bij Manchester City en verwacht hij dat ze volgend seizoen niet meer in de Premier League zullen spelen", wijst Slot naar de mogelijke problemen van de ploeg uit Manchester.

De coach besefte meteen dat die uitspraak wel eens uitvergroot zou kunnen worden in de Engelse media. "Ik verwacht ze wel in de Premier League", zei Slot er direct achterna. "Het is niet aan mij om daar hier over te praten. Misschien heb ik al te veel gezegd door dat grapje van net. Dat zal wel de headlines halen. Maar het was een grap. Ik herhaal: het was een grap", benadrukt de manager lachend.

