Arne Slot legt zonneklaar uit waarom hij een moeilijkere tweede seizoenshelft verwacht met Liverpool

Voor de jaarwisseling had Liverpool de wind behoorlijk in de rug, maar Arne Slot verwacht in de tweede Premier League-seizoenshelft meer weerstand. Daarmee reageert de man die pas een half jaar aan het roer staat op Anfield op de woorden van zijn aanvoerder Virgil van Dijk een paar dagen eerder.

De ervaren topverdediger sprak namelijk uit dat Liverpool in een crisis verkeert, al deed hij die uitspraken met het nodige gevoel voor humor. In 2025 wonnen de manschappen van Slot slechts één van de vier gespeelde wedstrijden.

Alleen League Two-laagvlieger Accrington Stanley ging de boot in in de FA Cup: 4-0. In het heenduel van de EFL Cup was Tottenham Hotspur met 1-0 te sterk, terwijl Manchester United (2-2) en Nottingham Forest (1-1) Liverpool op een gelijkspel hielden.

De enigszins teleurstellende resultaten in het nieuwe jaar tonen volgens Slot 'de kracht van de Premier League aan'. "Zelfs gisteren (donderdag, red.) ging Southampton lange tijd gelijk op met Manchester United (3-1 winst voor United, red.), verrassend genoeg", spreekt de keuzeheer uit op de persconferentie daags voordat Liverpool de competitie hervat met het uitduel met Brentford.

"Het wordt in de tweede seizoenshelft alleen maar zwaarder om te winnen, omdat de teams langer met elkaar zijn, nieuwe spelers hebben aangetrokken en allemaal strijden voor iets." Bij Liverpool ligt de focus op de titelstrijd, al zegt Slot niet veel bezig te zijn met de ranglijst en de teams die hij en zijn team vooralsnog onder zich houden.

"Ik focus me niet op Arsenal, Chelsea of andere teams", verklaart de voormalig Feyenoord- en AZ-trainer. "Ik houd de stand niet in de gaten, maar wil gewoon het beste uit mijn spelers en staf halen."

Zaterdag treedt Liverpool dus aan tegen Brentford, dat eerder dit seizoen met 2-0 onderuitging op Anfield. Het affiche in het Gtech Community Stadium wordt om 16:00 uur Nederlandse tijd afgetrapt.