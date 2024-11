Arne Slot laat zich uit over toekomst van Virgil van Dijk bij Liverpool

Arne Slot maakt zich niet druk over het aflopende contract van Virgil van Dijk bij Liverpool, zo zegt de 46-jarige trainer tijdens een persmoment van de Engelse grootmacht. Slot is van mening dat contractsituaties pas een probleem zijn als spelers niet meer presteren.

Het contract van aanvoerder Van Dijk bij Liverpool loopt eind juni 2025 af. Vanaf 1 januari mag de 77-voudig international van het Nederlands elftal officieel in gesprek met geïnteresseerde clubs.

Hoewel Engelse media veelvuldig schrijven over de aflopende contracten van Trent Alexander-Arnold, Van Dijk en Mohamed Salah, maakt Slot zich geen zorgen. “Contractsituaties worden pas een probleem als spelers niet goed meer presteren. Op dit moment presteren alle drie de spelers erg goed.”

Van Dijk en Liverpool zijn momenteel in gesprek over een gloednieuw contract. Rechtsback Alexander-Arnold wordt veelvuldig gelinkt aan een transfervrije overstap naar Real Madrid, terwijl veel clubs uit het Midden-Oosten hopen op de handtekening van sterspeler Salah.

Slot heeft niets te maken met de gesprekken tussen Liverpool en Van Dijk. “Er wordt over gepraat met de personen waarmee Virgil moet praten en dat ben ik niet. Ik praat met hem over andere dingen.”

“Hij heeft volkomen gelijk als hij zegt dat hij nog weinig weet over zijn toekomst hier als hij nog geen contract getekend heeft”, aldus Slot. De marktwaarde van de 33-jarige Van Dijk wordt door Transfermarkt nog altijd geschat op 30 miljoen euro.

In januari 2018 betaalde Liverpool nog 85 miljoen euro om Van Dijk los te weken bij Southampton. Dat is een gouden zet gebleken. De Bredanaar staat inmiddels op 282 officiële wedstrijden in dienst van the Reds.