Arne Slot wordt gevraagd wat hij mist aan Feyenoord en krijgt lachers op zijn hand met antwoord

Arne Slot mist de mensen waarmee hij heeft gewerkt bij Feyenoord en de fans van de Rotterdammers, zo vertelt hij vrijdag desgevraagd op de persconferentie van Liverpool. De trainer van the Reds grapt ook direct met Mikos Gouka en Martijn Krabbendam, die aanwezig zijn bij het persmoment.

Slot, vrijdag uitgeroepen tot Manager van de Maand in de Premier League, wordt gevraagd wat hij mist aan Feyenoord. “Ik mis de mensen waarmee ik heb gewerkt. Ik zeg dit niet graag, maar het is waar: ik mis de fans ook. Ze waren zo goed voor mij.”

“Dat is iets wat ik nooit zei toen ik daar nog werkte omdat ik mezelf niet populair wilde maken door ze complimenten te geven, maar ze zijn geweldig voor mij geweest”, is Slot lovend over Het Legioen.

“De mensen met wie ik daar heb gewerkt mis ik absoluut. Net zoals de spelers, want je bouwt een relatie met ze op”, vervolgt de coach. “Ik ben hier bij Liverpool heel gelukkig. De staf en de spelers zijn erg goed voor mij, maar als je drie jaar hebt samengewerkt en een aantal prijzen hebt gewonnen, is het normaal dat je die mensen mist.”

Slot kan het niet laten om ook nog te grappen met Feyenoord-watchers Gouka en Krabbendam, die achter in de zaal zitten. “Deze twee journalisten mis ik ook.”

Manager van de Maand

Slot loodste Liverpool in november naar overwinningen op Brighton & Hove Albion (2-1), Aston Villa (2-0) en Southampton (2-3). The Reds profiteerden bovendien van misstappen van de concurrenten, waardoor de club nu met vier punten voorsprong aan kop gaat. Liverpool heeft wel één wedstrijd minder gespeeld, daar het duel met Everton werd afgelast.

Slot werd in augustus, september en oktober ook al genomineerd voor de individuele prijs, maar won hem nog nooit. Fabian Hürzeler (Brighton, augustus), Enzo Maresca (Chelsea, september) en Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest, oktober) gingen de ex-trainer van Feyenoord voor.

Liverpool doet het ook buiten de landsgrenzen uitstekend onder Slot. In de Champions League staan the Reds met achttien punten uit zes duels bovenaan en werd er nog geen punt verspeeld. Onder meer AC Milan (1-3), Bayer Leverkusen (4-0) en Real Madrid (2-0) werden aan de kant gezet.