Arne Slot komt met update over ernst van blessure Mats Wieffer

Trainer Arne Slot heeft een update gegeven over de blessure van Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord raakte kort voor de finale van de TOTO KNVB Beker geblesseerd en kan niet in actie komen tegen NEC Nijmegen.

Wieffer liep in aanloop naar de eindstrijd in De Kuip een blessure op. Slot kiest voor Ramiz Zerrouki als vervanger van Wieffer. Verslaggever Hans Kraay junior meldde voor de camera al dat toeschouwers Wieffer met krukken zagen lopen in De Kuip.

“Aan het begin van de week voelde hij iets in zijn bovenbeen. Dat leek heel lang mee te vallen, dus hij heeft gister nog meegedaan en de verwachting was dat hij de finale zou halen.”

“Maar toen hij een bal passte zonder dat hij zijn been aanspande, schoot het weer iets meer in zijn bovenbeen. Dan kan je de finale niet meedoen. En hij loopt op krukken om het been rust te geven, niet omdat hij anders niet zou kunnen lopen.”

“Ik weet ook niet wat het precies is: een scheuring of alleen een verrekking”, besluit de trainer van Feyenoord.

Volledige opstelling Feyenoord

Timon Wellenreuther begint onder de lat bij Feyenoord. De Duitser krijgt, zoals vooraf aangekondigd door Slot, de voorkeur boven de pas weer herstelde Justin Bijlow. De verdediging wordt gevormd door Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida.

Op het middenveld ziet Zerrouki Quinten Timber naast zich staan, terwijl Calvin Stengs op de 10-positie voor de nodige creativiteit moet zorgen. Voorin wordt spits Santiago Gimenez geflankeerd door Yankuba Minteh en Igor Paixão.

