De carrière van Dean Huijsen (19) zit behoorlijk in de spreekwoordelijke lift. In zijn eerste seizoen bij Bournemouth meet hij zich, vaak genoeg succesvol, met de beste aanvallers ter wereld en er wordt al weken gesproken over interesse van het grote Real Madrid. Inmiddels debuteerde Huijsen voor Spanje, terwijl ook de nodige andere topclubs achter hem aanzitten.

Volgens Fabrizio Romano geniet de geboren Amsterdammer namelijk evengoed interesse van het Liverpool van Arne Slot. De Merseyside-ploeg kan wel een defensieve toevoeging gebruiken, gezien de contractsituaties van enkele Liverpool-verdedigers.

Zo loopt Virgil van Dijk komende zomer uit zijn verbintenis en is er voorlopig geen uitzicht op een verlenging. Ibrahima Konaté zit een jaar later zonder contract.

Daarmee is de koek nog niet op voor Huijsen. Eerder verzekerden Spaanse media reeds sluimerende interesse van Chelsea, wat wordt bevestigd door Romano, en ook Bayern München zou de mandekker uitgebreid in de gaten houden.

“Chelsea doet mee”, zegt de transfergoeroe op zijn eigen YouTube-kanaal. “De club heeft uitstekende relaties met de mensen dicht bij de speler en volgt hem al geruime tijd.”

Ook Newcastle United zit op het vinkentouw, maar met de grootte van de concurrentie in deze transfersage is het maar de vraag in hoeverre the Magpies een rol van betekenis gaan spelen. Dat Huijsen komende zomer een transfer maakt, lijkt in ieder geval een zekerheidje.

Justin Kluivert, teamgenoot bij Bournemouth, sprak in de pers recent al de verwachting uit volgend seizoen zonder Huijsen verder te moeten. Bovendien is het publiek geheim dat de nieuwbakken Spaans international - Huijsen debuteerde afgelopen week tegen het Nederlands elftal - een gelimiteerde afkoopsom ter waarde van zestig miljoen euro in zijn contract heeft.