Arne Slot kan zich niet vinden in lezing ESPN-interviewer over Bas Nijhuis

Arne Slot kijkt enigszins tevreden terug op de moeizame overwinning van Feyenoord op Fortuna Sittard zondagmiddag (0-1). De oefenmeester erkent dat zijn ploeg moeite had met de defensieve speelwijze van de tegenstander en is daarom des te meer content met de drie punten. Daarnaast liet Slot zich voorzichtig uit over het optreden van Bas Nijhuis, die de leiding had over het duel.

Vincent Schildkamp opende het interview bij ESPN met een vraag over de arbiter van dienst. Volgens de commentator annex interviewer was het zondag niet altijd even duidelijk 'waar je aan toe was met deze scheidsrechter'.

"Dat wist ik wél", reageert Slot. "Het was vrij duidelijk wat we wel en niet konden doen. Of je er dan tevreden mee bent, is een andere vraag. Maar ik vond het wel heel duidelijk hoe hij floot, heel eerlijk gezegd."

"Je moet je er niet mee bezig houden. Althans, de jongens niet. Af en toe heb je even een momentje, maar voor de rest is het gewoon focussen op waar je hiervoor staat, namelijk het verdedigen van al die lange ballen, al die verre ingooien, al die vrije trappen die ze er in pompen. Maar ik vond eigenlijk wel dat hij (Nijhuis, red.) heel duidelijk floot. Wat je daar vervolgens van vindt, is een tweede, maar het was wel heel duidelijk, toch?", aldus Slot.

Verdere uitspraken over de arbitrage wilde de trainer vermijden. "Daar moet ik niet wat van vinden. Het ligt heel gevoelig als ik daar iets van vind, dus dat doe ik niet."

'Moeizame wedstrijd

Vanzelfsprekend ging Slot ook in op het spel van zijn ploeg. "Het was een moeizame wedstrijd door de manier waarop Fortuna ons bestreed. En daarom was ik wel heel tevreden over dat we eigenlijk pas in de negentigste minuut een dreigend moment tegen kregen. En dat is niet zo makkelijk als je de hele wedstrijd bestookt wordt met lange ballen in de zestien."

"Als mensen verwachtten dat we hier geweldig gingen voetballen... Daar heb je ook een tegenstander voor nodig. Dat is niet zo eenvoudig als je een tegenstander hebt die voor deze speelwijze kiest. Dus als je dan in staat bent om zo weinig weg te geven, dan vind ik dat goed", besluit Slot.

