Arne Slot gevraagd naar situatie Ruud van Nistelrooij bij Leicester: 'Één ding weet ik zeker...'

Arne Slot heeft in een interview met Sky Sports gesproken over de situatie van Ruud van Nistelrooij bij Leicester City. De Nederlandse manager staat op het punt om te degraderen met de club. Met nog zes wedstrijden te gaan staat Leicester zeventien punten van de veilige plaatsen af.

Jamie Carragher, voormalig speler van Liverpool, vraagt Slot of hij Van Nistelrooij kent, waarop Slot bevestigend antwoordt. “Ik ken hem. Ik heb hem twee keer ontmoet, ook op vakantie een keer.”

“Van Nistelrooij is een hele aardige man. Hij is heel bescheiden”, vervolgt de succestrainer van the Reds. “Hij heeft ook een geweldige carrière als voetballer achter de rug en begon voortvarend als manager.”

“Hij begon bij PSV en won in zijn eerste seizoen de TOTO KNVB Beker. In het tweede seizoen werd hij tweede en ook bij Manchester United heeft hij het in die paar wedstrijden als interim goed gedaan”, gaat Slot verder.

Van Nistelrooij kan komend weekend degraderen met Leicester, als hij verliest van Liverpool en West Ham United wint van hekkensluiter Southampton. Of hij bij degradatie mag aanblijven als manager, is nog altijd niet duidelijk.

“Hij stapte in bij Leicester toen het al niet goed ging, en hij heeft helaas het tij niet weten te keren. Één ding weet ik wel zeker: hij heeft heel erg veel zin om tegen ons te spelen”, besluit Slot.

Slot kan komende zondag met Liverpool kampioen worden als hij Leicester verslaat. Voorwaarde is wel dat achtervolger Arsenal dan verliest van Ipswich Town.