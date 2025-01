Arne Slot en Virgil van Dijk trekken exact dezelfde conclusie ondanks puntenverlies van Liverpool tegen Manchester United

Liverpool liet zondag in de titelstrijd in Engeland twee punten liggen. Op Anfield bleef de ploeg van Arne Slot na een prachtig voetbalgevecht op 2-2 steken tegen Manchester United. Na afloop laten zowel Slot als aanvoerder Virgil van Dijk weten teleurgesteld te zijn in het resultaat, maar ze komen daarentegen ook tot een andere realistische conclusie.

“Ik denk dat we hun kwaliteit konden zien vandaag, met de vleugelverdedigers die eroverheen kwamen”, begint Van Dijk bij Viaplay. “De tegendoelpunten gingen te makkelijk en kwamen voort uit onze eigen fouten. Daarom lijden we vandaag in mijn ogen onnodig puntenverlies.”

Toch heerst aan de kant van Liverpool het besef dat het ook nog helemaal de andere kant op had kunnen vallen. “Maar het had veel erger kunnen zijn, zeker als je kijkt naar de laatste tien minuten en de grote kans in het bijzonder”, doelt Van Dijk op de enorme mogelijkheid die Harry Maguire in minuut 97 onbenut liet.

De centrumverdediger stond in de slotfase ver naar voren gepositioneerd en werd in scoringspositie gebracht door een goed teruggetrokken bal van Joshua Zirkzee. Echter zat er een kleine stuit in de pass, waardoor Maguire de bal voor een half leeg doel over schoot. Daardoor heeft ook Slot het gevoel dat zijn ploeg nog redelijk goed wegkwam.

“Ja, dat gevoel hadden we zeker, ook in combinatie met het feit dat we al 1-0 achter kwamen in de tweede helft”, aldus Slot voor de camera bij Viaplay. “Het positieve is dat we opnieuw karakter hebben getoond door van een achterstand terug te komen. Daarna had het beide kanten op kunnen vallen.”

“Net voor de kans van Harry Maguire, hadden wij een grote kans via Virgil van Dijk. Na de 2-2 zag je pas hoeveel kwaliteit Manchester United heeft, toen gingen ze echt voetballen”, is Slot ook lovend voor de tegenstander. “Maar dat deden ze alleen in de laatste twintig minuten, daarvoor speelden ze alleen maar lange ballen.”

Door het gelijke spel staat Liverpool nu zes punten voor op nummer twee Arsenal, met zelfs nog één wedstrijd minder gespeeld. Veel tijd om bij te komen van het duel is er niet voor the Reds, daar woensdag Tottenham Hotspur wacht in het eerste duel in de halve finale van de League Cup.