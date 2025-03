Selectie van Liverpool gaat flink op de schop: Arne Slot wil deze vijf spelers lozen

Liverpool staat voor een enerverende transferzomer, zo weet Sky Sports te verzekeren dinsdagochtend. De club van manager Arne Slot is van plan om de selectie opnieuw vorm te geven.

De club gaat een aantal nieuwe spelers kopen, zo luidt het bericht. Tegelijkertijd noemt de krant een viertal spelers dat op de nominatie staat om Liverpool te verlaten.

Caoimhin Kelleher, Wataru Endo, Harvey Elliot, Frederico Chiesa en Diogo Jota zouden niet per se in de plannen van Slot voorkomen en mogen komende zomer de deur op Anfield achter zich dichttrekken.

Tegelijkertijd hangen de aflopende contracten van Mohamed Salah, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Slot. De drie uitblinkers zijn vanaf de zomer transfervrij op te pikken uit Engeland.

Volgens het Madrileense Marca staat het al vast dat Alexander-Arnold vanaf komend seizoen in het wit van Real Madrid speelt. De krant schreef in januari dat hij zijn ‘jawoord’ al heeft gegeven.

Virgil van Dijk zei laatst in een interview met Sky Sports dat er nog altijd geen akkoord is met the Reds, maar dat hij erg rustig is onder de situatie en dat hij zich voor nu focust op het kampioenschap in de Champions League.

Mohamed Salah heeft ook de knoop over zijn toekomst nog altijd niet doorgehakt. Slot maakt er geen geheim van dat hij de Egyptenaar graag wil behouden, maar lucratieve aanbiedingen uit Saudi-Arabië lonken voor de superster van Liverpool.