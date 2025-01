Arne Slot en Dean Huijsen zien uitstekende maand december mogelijk beloond worden met individuele prijs

Arne Slot en Dean Huijsen zien hun uitstekende maand december mogelijk beloond worden met een individuele prijs in de Premier League. Eerstgenoemde is genomineerd voor de Manager van de Maand-award, terwijl Huijsen met zeven anderen strijdt om de Speler van de Maand-award.

Slot won vier wedstrijden en speelde twee duels gelijk in december met Liverpool in de competitie. De ex-trainer van Feyenoord werd in november voor het eerst uitgeroepen tot de Manager van de Maand in de Premier League. Slot ervaart nu concurrentie van Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest), Eddie Howe (Newcastle United) en Andoni Iraola (AFC Bournemouth).

De manager van the Reds is geweldig begonnen aan zijn periode op Anfield. Na 27 wedstrijden staat de teller op 23 overwinningen, drie remises en slechts één nederlaag, thuis tegen Nottingham (0-1). Ook in de Champions League is Liverpool nauwelijks te stoppen. Slot en zijn elftal staan na zes duels op achttien punten en voeren de ranglijst aan.

Huijsen, die in december twee keer scoorde in zes wedstrijden, moet Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Morgan Gibbs-White (Nottingham), Alexander Isak, Jacob Murphy (beiden Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), Antonee Robinson (Fulham) en Mohamed Salah (Liverpool) aftroeven om er met de individuele prijs vandoor te gaan.

De negentienjarige geboren Amsterdammer, die zijn interlands voor Spanje speelt, kwam in de zomer voor iets meer dan vijftien miljoen euro over van Juventus. Huijsen begon de campagne als bankzitter bij Bournemouth, maar veroverde begin december een basisplaats en is nu niet meer weg te denken uit de formatie van Iraola.

The Cherries bezetten momenteel de zevende plaats in de Premier League, op slechts vijf punten achterstand van plek vier, dat aan het einde van de rit recht geeft op Champions League-voetbal.