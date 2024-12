‘Arne Slot doet het goed, maar maakt geen groot verschil bij Liverpool’

Arne Slot is niet de beste manager van de Premier League dit seizoen, zo luidt de mening van Rio Ferdinand. In zijn podcast Ferdinand Presents betoogt de Engelsman dat de prestatie van Enzo Maresca bij Chelsea knapper is.

Liverpool staat momenteel stijf bovenaan op het hoogste niveau van Engeland. The Reds hebben onder leiding van Slot in 17 competitieduels liefst 42 punten verzameld. Maresca’s Chelsea staat op de derde plaats met respectievelijk 35 punten uit 18 wedstrijden.

Owen Hargreaves is van mening dat Arne Slot de beste manager van de eerste seizoenshelft is. “Maresca heeft het ongelooflijk gedaan, maar Liverpool staat bovenaan in de competitie en is het beste team van de Champions League. Daarom zeg ik dat het Arne is.”

Ferdinand is het daar niet mee eens. “Slot maakt geen groot verschil bij Liverpool. Hij heeft goed gepresteerd, geweldig zelfs, maar geen grote verandering teweeggebracht.”

Volgens Ferdinand heeft Slot geprofiteerd van een perfect instapmoment. “Hij is terechtgekomen in een omgeving die helemaal af was. Het was nooit onstabiel. Geen onrust, geen lawaai om hem heen. Bij Liverpool gebeurt hetzelfde als onder Jürgen Klopp.”

De voormalig verdediger legt zijn keuze voor Maresca uit. “Slot heeft nooit brandjes hoeven blussen, Maresca wel. Hij heeft Chelsea omhoog gebracht. Hij heeft een marge gedicht. Hij heeft van een ramp een circus gemaakt.”

Liverpool komt zondagavond weer in actie. Het elftal van Slot gaat om 18.15 uur op bezoek bij West Ham United. Middenvelder Dominik Szoboszlai ontbreekt vanwege een schorsing tijdens het treffen in Londen.