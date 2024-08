Arne Slot begint periode bij Liverpool met overwinning op Ipswich Town

Arne Slot is zijn tijd bij Liverpool begonnen met een overwinning. Op bezoek bij Ipswich Town bleek zijn ploeg met 0-2 te sterk voor de promovendus. Mohamed Salah bewees met een doelpunt en een assist eens te meer zijn waarde voor the Reds.

Slot had bij zijn Premier League-debuut een basisplek voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in petto. Cody Gakpo begon net als Darwin Núñez op de bank, terwijl Sepp van den Berg helemaal ontbrak in de wedstrijdselectie.

Liverpool had in het eerste bedrijf veel moeite met de hoge druk en de energie van het moedige Ipswich Town. Voetballend kwam de ploeg van Slot tot weinig uitgespeelde kansen. Sterker nog: de grootste mogelijkheden in de eerste 45 minuten waren voor de promovendus.

Een kopbal van Jacob Greaves eindigde zo in de handen van Alisson, terwijl Omari Hutchinson zijn inzet na een snelle counter ook gekeerd zag worden door de Braziliaanse goalie. The Tractor Boys kwamen net voor het rustsignaal nog wel goed weg, toen Wes Burns met al geel op zak een bewuste handsbal leek te maken.

Premier League Manchester City MCI 2024-08-24T14:00:00.000Z 16:00 Ipswich Town IPS

Premier League Liverpool LIV 2024-08-25T15:30:00.000Z 17:30 Brentford BRE

De enige echt goede mogelijkheid van Liverpool in de eerste helft ontstond net voor rust. Na prima samenspel kon Trent Alexander-Arnold vanaf randje zestien uithalen, maar zijn schot vloog over.

Na de theepauze was het spelbeeld totaal anders en greep Liverpool de touwtjes stevig in handen. De openingstreffer liet dan ook niet lang op zich wachten. Alexander-Arnold had een werkelijk fantastische steekbal op Salah in huis, waarna de Egyptenaar Diogo Jota bediende. Hij kon simpel binnentikken: 0-1.

Razendsnel volgde de verdubbeling van de marge. Salah combineerde met Dominik Szoboszlai, en eerstgenoemde kon de bal na enig fortuin binnenprikken: 0-2. Zo wist de vleugelspeler zijn record verder te verlengen. Elke eerste speelronde van de Premier League waarin hij speelde is Salah direct betrokken geweest bij een doelpunt.

Met onder anderen Gakpo in de ploeg wisten the Reds geen derde doelpunt meer te forceren, ondanks goede kansen daartoe in de blessuretijd. Door de 0-2 overwinning is de ploeg van Slot wel tijdelijk koploper van de Premier League.