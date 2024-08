Arnaut Danjuma gaat Villarreal verlaten en maakt overstap binnen LaLiga

Arnaut Danjuma heeft toestemming van Villarreal gekregen om zijn transfer naar Girona af te ronden. Dat schrijft transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdagmiddag op X. Volgens Romano is het nog een kwestie van details voordat de aanvaller zich ploeggenoot van Donny van de Beek, Daley Blind en Gabriel Misehouy mag noemen. Voetbal International verduidelijkt dat het om een huurtransfer gaat.

Dat Danjuma deze transferperiode zou vertrekken bij Villarreal, leek al aannemelijk. El Submarino Amarillo wil de Oranje-international, die nog twee jaar vastligt, in de etalage zetten in een Europese topcompetitie om hem komende zomer voor de hoofdprijs te kunnen verkopen.

In dat kader waren AS Roma en Lille OSC al geïnteresseerd om Danjuma op huurbasis over te nemen. Nu blijkt Girona de bestemming van de 27-jarige vleugelspits te worden.

Met de verrassende nummer drie van afgelopen LaLiga-seizoen kan Danjuma de Champions League in. Girona treft in de competitiefase van het miljardenbal onder meer Feyenoord en PSV.

Met Villarreal zou Danjuma überhaupt geen Europees voetbal spelen. De club werd vorig seizoen achtste en liep daarmee alles mis.

Zo gaat het Danjuma's derde uitleenbeurt in anderhalf jaar tijd worden. Sinds begin 2023 werd de voormalig NEC'er al aan Tottenham Hotspur en Everton verhuurd.

Bij geen van die clubs kon Danjuma echter potten breken. De aanvaller begon dit seizoen wel fantastisch, door in beide LaLiga-duels van Villarreal te scoren.