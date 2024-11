Argentinië verrassend onderuit in WK-kwalificatie; ook Brazilië wint niet na gemiste penalty Vinícius Júnior

De Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie had donderdagnacht twee verrassingen in petto. Brazilië wist na een gemiste penalty van Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior niet te winnen bij Venezuela (1-1), terwijl Argentinië zelfs onderuit ging in Paraguay (2-1).

Brazilië kwam niet verder dan een gelijkspel in Venezuela. Het elftal van bondscoach Dorival Júnior, dat tijdens de gehele kwalificatie al vorm mist, kwam dankzij een schitterende vrije trap van Raphinha vlak voor rust op voorsprong: 0-1. De aanvaller van FC Barcelona vierde zijn doelpunt met de celebration van Neymar, die onlangs opnieuw geblesseerd raakte bij Al-Hilal.

In de eerste minuut na rust kwam Venezuela alweer langszij via middenvelder Telasco Segovia, die bij zijn club Casa Pia in Portugal samenspeelt met Nederlander Ruben Kluivert: 1-1. Vervolgens kreeg Vinícius een uitgelezen kans om de voorsprong te herstellen, toen hij zelf een strafschop had verdiend.

Vanaf elf meter faalde Vinícius. Doelman Rafael Romo keerde zijn inzet, waarna ook de rebound gemist werd. Venezuela-verdediger Alexander Gonzalez werd in de 89ste minuut nog met rood van het veld gestuurd. In de slotfase slaagde Brazilië er echter niet in om de drie punten binnen te slepen.

Paraguay - Argentinië 2-1

Na het puntenverlies van Brazilië ging Argentinië zelfs onderuit tegen een laagvlieger. Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni kwam in Paraguay nog vroeg op voorsprong toen Inter-spits Lautaro Martínez na een heerlijke pass van Enzo Fernández diagonaal raak schoot: 0-1.

Acht minuten later, in minuut negentien van de wedstrijd, maakte Paraguay de gelijkmaker. Met een heerlijke omhaal was het Torino-spits Antonio Sanabria die doelman Emiliano Martínez verschalkte: 1-1.

Na rust wist Paraguay de wedstrijd zelfs te winnen. Getafe-verdediger Omar Alderete kroonde zich tot matchwinner met een rake kopbal: 2-1. Argentinië staat nog altijd bovenaan in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie, al kan Colombia nog op gelijke hoogte komen. Brazilië volgt op een virtuele derde plek.