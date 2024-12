Arbitrale dwaling bij NEC - Sparta Rotterdam kost verdediger duel met Ajax

Mike Eerdhuijzen zal niet met Sparta Rotterdam in actie komen tegen Ajax volgende week. De centrumverdediger liep zondagmiddag tegen NEC tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan en is daardoor geschorst. Wat de schorsing een extra zure nasmaak geeft is dat ogenschijnlijk niet Eerdhuijzen de prent had moeten ontvangen, maar zijn collega-Spartaan Marvin Young.

Het voorval vond plaats in de blessuretijd van de eerste helft tussen NEC en Sparta. In een duel tussen Eerdhuijzen en Young enerzijds en Sontje Hansen anderzijds ging de aanvaller van de Nijmegenaren naar de grond.

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof gaf voordeel en liet de NEC-aanval uitspelen. Gescoord werd er niet, waarna de arbiter alsnog een kaart uitdeelde. Deze ging echter, tegen de verwachting in, naar Eerdhuijzen in plaats van naar Young.

De 24-jarige linksbenige verdediger is daardoor geschorst voor het volgende Eredivisie-duel. Volgende week ontvangt Sparta op het eigen kasteel Ajax.