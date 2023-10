Arbiter gestraft na pijnlijk moment met vrouwelijke collega in catacomben

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 14:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:16

Scheidsrechter Juan Luca Sacchi is één wedstrijd geschorst in de Serie A omdat hij voor de wedstrijd tussen Lecce en Sassuolo niet de hand van zijn vrouwelijke assistent schudde.

Het leverde pijnlijke beelden op, maar Francesca Di Monte - de assistent-scheidsrechter - spreekt van een misverstand.

Referee Juan Luca Sacchi will be suspended for a round after he refused to shake the hand of his assistant Di Monti before the match between Lecce and Sassuolo. pic.twitter.com/s3DZ65tE4f