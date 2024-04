Araújo reageert veelzeggend op uitspraken Gündogan na uitschakeling Barcelona

Daags na de Champions League-uitschakeling van FC Barcelona schuurt het een beetje in de Catalaanse kleedkamer. Ronald Araújo leek namelijk niet heel blij met de uitspraken van diens teamgenoot Ilkay Gündogan.

Er leek woensdagavond geen vuiltje aan de lucht voor FC Barcelona. Na een flitsende actie van supertalent Lamine Yamal en het wat gelukkige afronden van Raphinha hadden de Spanjaarden uitstekende papieren in handen om door te stoten naar de halve finales van het miljardenbal.

Mature interview by Gundogan. Can’t disagree with any of that - refreshing to see. Xavi take note.#Barcelona pic.twitter.com/b2VHxBHxLC — Pythagoras In Boots ?? (@pythaginboots) April 17, 2024

Het werd echter een gitzwarte avond voor de ploeg van Xavi, waarin Araújo een negatieve hoofdrol vertolkte. De Uruguayaanse verdediger haalde een doorgebroken Bradley Barcola neer en scheidsrechter István Kovács bestrafte de stopper met de rode kaart.

Waar Xavi na afloop vooral op de scheidsrechter foeterde, wierp Gündogan een kritische blik op zijn eigen ploeg. "We bevonden ons in zo'n goede uitgangspositie na de openingstreffer", zei de Duitse middenvelder na afloop.

"We hadden het in eigen handen. We hebben het gewoon op de simpelst mogelijke manier weggegeven en dat is het meest teleurstellende." Gündogan had desgevraagd ook enkele woorden over voor de rode kaart van zijn ploeggenoot.

"Ik heb de herhaling niet gezien, maar als hij een overtreding maakte dan was het een rode kaart. In dit soort cruciale momenten moet je zeker weten dat je de bal kan spelen en anders moet je wegblijven."

De middenvelder had daarom liever gezien dat Araújo een andere keuze had gemaakt, opdat hij op het veld had mogen blijven staan. "Ik had natuurlijk liever gehad dat we daar een tegentreffer incasseerden of dat we de spits een 1-op-1 (met Marc-André Ter Stegen, red.) hadden gegeven."

"Maar bied hem (Barcola, red.) de kans, of laat de keeper ons redden. Want zó vroeg in de wedstrijd met tien man te komen staan, dat heeft ons vermoord", doelt Gündogan op de uitschakeling van zijn ploeg.

Reactie Araújo

De dag na de bittere uitschakeling wordt Araújo bij een boekpresentatie geconfronteerd met de uitspraken van zijn ploeggenoot. Hij lijkt niet met blijdschap te hebben kennisgenomen van Gündogans woorden.

"Ik hou liever voor mezelf wat ik van zijn opmerkingen vind", reageerde de mandekker. "Ik heb mijn eigen normen en waarden waarvan ik vind dat je ze moet respecteren". Gevraagd of hij vond dat Gündogan die normen en waarden niet respecteerde, beet de verdediger op zijn lip.

"Volgens mij heb ik al geantwoord op die vraag", antwoordde Araújo, die ook nog kort inging op zijn nabije toekomst. "Gepraat wordt er altijd', reageerde hij op de geruchten dat Bayern München voor hem in de markt is. "Ik ben heel gelukkig in Barcelona. Mijn zaakwaarnemers hebben de gesprekken over een contractverlenging opgestart."

